MSC Cruises'dan "Güvenli Hava" Sistemli Yeni Gemiler

"Güvenli Hava" şu anda Fincantieri’nin Monfalcone Tersanesi’nde yapımı devam eden ve Temmuz 2021'de teslim edilmesi planlanan iki "Seaside Evo" Sınıfı gemiden ilki olan ve ayrıca İtalya'da şimdiye kadar yapılmış en büyük ve teknolojik açıdan en gelişmiş gemilerden biri olan MSC Seashore’da uygulanacak.

Dünya genelinde devam eden pandeminin etkisiyle küresel endüstrinin Mart ayında geçici olarak durdu. Avrupa'daki ulusal ve yerel otoriteler tarafından yeni ve kapsamlı sağlık ve güvenlik protokolünün onaylanması ile Ağustos ayında denizlere dönen dünyanın ilk büyük yolcu gemisi hattı olarak, bu duyuru MSC Cruises’ın sağlık ve güvenlik konusunda devam eden taahhüdünün bir başka adımıdır.

“Güvenli Hava” yeni nesil sanitasyon sistemi, geminin klima sistemi ile birlikte uygulanan C tipi ultraviyole ışınları olan UV-C ışını teknolojisine dayanmaktadır, bu sayede hava akışı, kaynakta kısa dalga boylu bir ışıkla yayılır böylece organik partiküller ve virüs, bakteri ve küf gibi hava kirleticilerinin dolaşımını engeller.

"Güvenli Hava" sanitasyon sistemi, Fincantieri’nin tasarımcıları ve teknisyenleri ile merkezi Trieste İtalya’da bulunan, sektörde önde gelen küresel araştırma enstitüsü Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi’nin viroloji laboratuvarı tarafından geliştirilmiştir.

MSC Cruises’ın dünya çapındaki seyahat ve turizm sektörünün karşı karşıya olduğu sağlık sorunlarına en etkili yanıtı, MSC Grandiosa gemisinin Batı Akdeniz'de 7 gecelik seferlerine yeniden başladığı 16 Ağustos'tan bu yana faaliyette olan sağlık ve güvenlik protokolü ile en yüksek güvenlik standartlarını belirlemek olmuştur. Şimdilerde gemi 16.000'den fazla misafirle dokuz seyahat gerçekleştirdi ve bu hafta Batı ve Doğu Akdeniz'de zenginleştirilmiş uzun 10 gecelik rotası ile MSC Magnifica da bu yolculuğa katıldı.

Tüm konuklar, gemiye binmeden önce üç kapsamlı süreçten oluşan evrensel bir sağlık taramasından geçer; sıcaklık kontrolü, kişisel sağlık anketinin incelenmesi ve COVID-19 antijen swab testi. Mürettebat, çalışmaya başlamasına izin verilmeden önce üç defaya kadar test edilir.

Sağlık ve güvenlik protokolünü ayrıca, artırılmış sanitasyon ve temizlik, korumalı 'sosyal balon' kara turları, yüz maskeleri ve sosyal mesafenin sürdürülmesi, gemide geliştirilmiş tıbbi tesisler, günlük sağlık izleme ve güçlü acil durum planını kapsamaktadır.

MSC Seashore - Şirketin tüm yeni gemileri gibi - çevresel ayak izini azaltmak için mevcut en yeni teknolojilerden ve çözümlerden bazılarını da içerecek. Bunlar arasında özellikle son teknoloji ürünü seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi ve yeni nesil gelişmiş atık su arıtma (AWT) sistemi bulunmaktadır.

MSC Seashore ayrıca, gemi rıhtımdayken yerel elektrik şebekelerine bağlanmasına olanak tanıyan ve hava emisyonlarını daha da düşüren kıyıdan gemiye güç yetenekleriyle donatılacak.

Vira Haber