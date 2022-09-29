ITS 2022 İstanbul’da Kapılarını Açtı

Organizasyonun açılışını İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Caterpillar Marine Global Endüstri Müdürü Matt Rayson ve Riviera Maritime Media Yönetici Editör ve İş İlişkileri Başkanı Edwin Lampert yaptı.

Resmi açılış ardından fuar alanında bulunan stantları gezen heyet, 60’dan fazla şirket temsilcileri ile bir araya geldi.

Program Recep Düzgit, Matt Rayson ve Edwin Lampert’in açılış konuşmaları ile devam etti. Etkinliğin 1. Oturumunda Century Marine Services Genel Müdürü Steve Dougal; liman, eskort, kurtarma, römorkörler için piyasa döngüsünün gözden geçirilmesi, piyasada mevcut römorkör eksikliği, filo yenilemenin önündeki çevresel ve politik engeller, tedarik zinciri tıkanıklığı ve tersane yuvalarının mevcudiyeti, römorkörlerin diğer bölgelere seferber edilmesinde operasyonel sorunlar ile eski römorkörü atma gibi sorunları ele alan bir sunum yaptı.

Avrupa Römorkör Sahipleri Birliği Genel Sekreteri Anna Maria Darmanin ise “2027'ye Kadar Tedarik Zinciri Zorluklarını ve Gelişen Düzenlemeleri Yönlendirmek” başlıklı sunumunda; denizcilik tedarik zincirindeki gerginlikler, tedarik zincirindeki mevcut piyasa koşullarına kilit paydaşların tepkileri, rekabet düzenleyici gelişmeler ve önümüzdeki birkaç yıl içinde neler beklenebilir, römorkör sektörüne etkisi ve Avrupa römorkör sahipleri perspektifi konularını değerlendirdi.

Kısa bir kahve molasının ardından etkinlik, 2. Oturum ile devam etti. Navtek Deniz Teknolojileri Genel Müdürü Ferhat Acuner, dünyanın ilk ve tek tam elektrikle çalışan liman römorkörü 'ZEETUG30'un doğuşunu, 2 yıllık bir operasyonun olağanüstü sonuçlarını, akü performansını, OPEX tasarruflarını, sera gazı emisyonlarını azaltmalarını ve NAVTEK'in sıfır emisyon projelerini anlattı.

Ardından Keppel Smit Towage Genel Müdürü Romi Kaushal, Maju 510'un tasarımdan teste yolculuğundan, farklı seviyelerde özerk operasyonlarından, teknoloji ve mühendislik özelliklerinden, anahtar başarılarından ve gelecekteki geliştirme hedeflerinden bahsetti.

KOTUG Eğitim ve Danışmanlık / OptiPort Genel Müdürü Patrick Everts ise KOTUG E-Pusher serisi ve Cargill ile ilgili bilgiler paylaştı.

Römorkör Tanıtım Resepsiyonu Yapıldı

Caterpillar ile birlikte düzenlenen 26. Uluslararası Tug & Salvage Convention, Exhibition & Awards'ın ziyaretçileri, Türkiye'de günümüzün en iyi römorkörlerinden bazılarını yakından görme şansı yakaladı. Römorkör sahipleri, gemi yapımcıları, tasarımcılar ve sistem entegratörleri, Kuruçeşme Rıhtım'da öğleden sonra bir ağ oluşturma resepsiyonuna katıldı.

Resepsiyon; NAVTEK, UZMAR VE SANMAR firmalarının römorkör tanıtımları ardından Le Vapeur Magique gezi teknesinde sona erdi.

Vira Haber