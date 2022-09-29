DFDS Fransa İspanya Rotasının Avantajlarını ve Hedeflerini Duyurdu

DFDS Akdeniz İş Birimi, DFDS Akdeniz İş Birimi “Birlikte Büyüyoruz” başlıklı dijital panelde müşterileri ile bir araya gelerek DFDS Fransa İspanya rotasının müşterilerine sunduğu hizmet detaylarını ve 2023 yılı hedeflerini duyurdu. Panelin açılış konuşmasında DFDS’in “Sürdürülebilirlik” hedeflerini aktaran DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann’ın yanı sıra DFDS Akdeniz İş Birimi Satış, Pazarlama, İş Geliştirme ve Strateji Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu da lojistik sektörüyle ilgili öngörülerini paylaştı. Panelde Fransa ve İspanya Rota Direktörü Önder Ulaş Başboğa gerçekleştirdiği sunumda Fransa ve İspanya rotası ile ilgili detayları ve rotanın DFDS operasyon ağına kazandırdıklarını paylaşırken ayrıca demiryolu taşımacılığının da hatta dahil edilmesiyle hizmetlerinde sunulan yeni fırsatları ele aldı.

Panelde DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann şöyle konuştu: “DFDS olarak sektörün ve hepimizin geleceği için sürdürülebilir ekonomiyi desteklemeye, teknolojik ve intermodal çözümler sunmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonuyla çevresel ayak izimizi kademeli bir biçimde azaltarak 2050 yılına kadar iklim nötr duruma gelmeyi taahhüt ediyoruz. DFDS Akdeniz İş Birimi olarak deniz ve demir yolu taşımacılığını birleştiren intermodal taşımacılık çözümlerine daha fazla yatırım yapıyoruz.”

Toplantıda DFDS Akdeniz İş Birimi Satış, Pazarlama, İş Geliştirme ve Strateji Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu, “DFDS olarak halihazırda sunduğumuz kapsamlı sefer ağını büyütüp genişletme stratejimizi yeni hatlarımızla güçlendiriyoruz. Rotalarımızda hatlarımızı demiryolu hizmetiyle birleştirerek hızlı bağlantı sunmaya devam edeceğiz.”

Hizmet ağı güçleniyor

Fransa ve İspanya Rota Direktörü Önder Ulaş Başboğa panelde şöyle konuştu: “Rotalarımız Türkiye ile Fransa, İngiltere ve İspanya’yı direkt olarak bağlayarak müşterilerimize ve mevcut DFDS ağına büyük değer katıyor. DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye’nin bütün bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin ve uluslararası taşımacılık firmalarının Avrupa’da Fransa, İspanya, Portekiz, İngiltere ve Kuzey Afrika pazarlarına en hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyor. Türkiye ile Fransa ve İngiltere’yi direkt olarak bağlayan Fransa hattımız, Türkiye ile İngiltere arasında Ro-Ro ve Tren hizmeti ile köprü vazifesi görüyor ve bu sayede yurtdışı pazarlarda faaliyet gösteren firmalara İngiltere pazarında daha hızlı ve sürdürülebilir rekabet imkânı yaratıyor.”

Başboğa toplantıda ayrıca müşterilerinin taleplerini karşılamak adına eklenen Yalova – Sete arasındaki 5. seferin de müjdesini verdi.