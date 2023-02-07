İTÜ DEFAV yardım kampanyası başlattı
İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.
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DEFAV Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“06.02.2023 tarihinde, 10 ilimizi kapsayan büyük bir deprem felaketi yaşadık. Ülkemize geçmiş olsun. Dualarımız yanında şu an da en önemli yardım yolunun maddi yardım olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle İTÜ DENIZCILIK FAKULTESİ VAKFIMIZ olarak bir yardım kampanyası açmaya karar verdik. Toplanan para AFAD / KIZILAY /veya uygun görülen bir kurumumuza toplu halde gönderilecektir.”
Bağış Bilgileri
GARANTİ BANKASI
TUZLA SAHİL ŞUBESİ
DEPREM YARDIM HESABI
İTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ YDO MEZUNLARI SOSYAL YARDIM VAKFI
İBAN: TR26 0006 2001 0220 0006 2956 81
Vira Haber
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Etiketler : İTÜ, DEFAV, deprem yardımı
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