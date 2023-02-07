TCG İskenderun Gemisiyle, Deprem Bölgesinden 98 Yaralı Mersin'e Tahliye Edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan 98 kişinin, TCG İskenderun gemisiyle İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildiğini bildirdi.
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görevlendirilen TCG İskenderun gemisinin, depremde yaralananların tahliyesine devam ettiği belirtilerek, "Dün gece deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşımız İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildi. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun'a görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.
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Etiketler : TCG İskenderun gemisi, tahliye
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