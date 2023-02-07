TCG İskenderun Gemisiyle, Deprem Bölgesinden 98 Yaralı Mersin'e Tahliye Edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görevlendirilen TCG İskenderun gemisinin, depremde yaralananların tahliyesine devam ettiği belirtilerek, "Dün gece deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşımız İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildi. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun'a görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.