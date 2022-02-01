İTÜ Denizcilik Fakültesi Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Toplantı ile İTÜ Denizcilik Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin denizcilik endüstrisi beklentileri doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi ve toplantı süresince elde edilen geri bildirimlerin, İTÜ Denizcilik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde sürekli iyileştirme faaliyetlerine katkı sağlaması amaçlandı.

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, UZMAR Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Mutlu Dündar,Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Başkanı Feramuz Aşkın, Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut,İnce Denizcilik Genel Müdürü A. Yaşar Canca, Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Arif Bostan, Türk Armatörler Birliği (TAB) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Pınar Kalkavan Sesel, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran,T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tuzla Liman Başkanı Burhan Kuş, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Başkanı A. İlker Meşe, Türkiye Denizcilik Federasyonu Eski Başkanı Erkan Dereli toplantıda hazır bulundular.

Toplantıda, İTÜ Denizcilik Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, denizcilik endüstrisi beklentileri doğrultusunda gözden geçirildi Bu bağlamda Üniversite - Endüstri işbirliğinin, denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi kapsamında önemi vurgulandı. Denizcilik eğitimine dair temel sorunların ancak kolektif şuur ile hareket edilerek, ortak akıl perspektifinden çözülebileceğine değinen katılımcılar, bu tür temasların sıklıkla tekrarlanmasının gerekli olduğu konusunda mutabakata vardı.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özcan Arslan, katılımcılara teşekkür ederek, danışma kurulu toplantılarının daha sık periyotlarla yapılması kapsamında, İTÜ Denizcilik Fakültesini bir adım ileriye götürecek her adıma katılmaktan memnuniyet duyacağını ifade ederek toplantıyı sonlandırdı.