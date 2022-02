DAK/SAR'da Bayrak Değişimi

Kalamış Koyu’nda 12 mil yarıçapındaki deniz üzerinde acil durumlarda koşulsuz şartsız yardıma koşan gönüllülerin topluluğu olan DAK/SAR’da başkanlık heyecanı yaşandı. Denizciler Dayanışma Derneği çatısı altında koronavirüs salgını öncesine kadar 24 saat kesintisiz gönüllü görev yapan DAK/SAR’ın yeni başkanı Murat Kaya oldu.

Olağan kongrede yüksek sorumluluk bilinciyle 3 dönem Denizciler Dayanışma Derneği Başkanlığı görevini sürdüren Kaptan Ahmet Serdar Argıç’tan görevi oy birliğiyle devralan Murat Kaya, “Yeni dönemde bahsettiğim seviyeyi yukarı taşımak hayli zor olacaktır. Önümüzde ekonomik, ticari ve mali sorunlar olacaktır. Ancak biz ilkelerden ve amaçlardan zerrece taviz vermeyerek mutlaka başarıları devam ettirebiliriz. Bu iş için her zaman, hep beraber ve birlikte olmalıyız. Her üyemiz ve her yiğit arama kurtarma gönüllümüzün en ufak destekleri bile çok manalı ve önemlidir.” dedi.

Caddebostan’daki Türk Balıkadamlar Spor Kulübü’nde gerçekleşen kongre öncesinde gönüllüler hep bir ağızdan söyledikleri DAK/SAR Andı ile birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Varol Atalay Unutulmadı

2001 yılında Kıyıdan Ufka Emniyet sloganıyla zorda kalan denizcilere yardım etmek ve deniz kültürünü topluma yaymak için Emekli Tümamiral Varol Atalay tarafından kurulan Denizciler Dayanışma Derneği, aynı heyecanla yoluna devam ediyor. Varol Atalay’ın çizdiği rotadan sapmadan 250 gönüllüsüyle Kalamış Koyu’nda 12 mil yarıçapındaki deniz alanında hayat kurtarmaya çabalayan Denizciler Dayanışma Derneği’ne bağlı Denizde Arama Kurtarma (DAK/SAR) gönüllüleri olağan genel kurulla yeni başkanlarını seçti. 80 aktif üyenin katılımıyla gerçekleşen başkanlık seçiminde Kaptan Ahmet Serdar Argıç görevi Murat Kaya’ya devretti. Türk balıkadamlar Spor Kulübü’nde gerçekleşen genel kurula katılan tüm üyeler seçim öncesinde verdikleri birlik mesajlarıyla pek çok sivil toplum kuruluşuna örnek oldu. Denizciler Dayanışma Derneği’nin başkanlığını 3 dönem yani 9 yıl boyunca büyük fedakarlık ve özveriyle sürdüren Kaptan Ahmet Serdar Argıç, yaptığı konuşmasında DAK/SAR’ın kuruluş misyonu gereği insan hayatına verdiği önemi her görevinde kanıtlayacağını belirtti.

Alkışlar Serdar Argıç’a

Gönüllüler ve üyeler tarafından büyük alkış alan Argıç, “ Kurucu üyelerinden olduğum ve son 3 dönemdir yönetim kurulu başkanlığını yaptığım ‘Denizciler Dayanışma Derneği’ndeki görevimi 20 yıldır omuz omuza görev yaptığım sevgili Murat Kaya ve yönetim kuruluna devrediyorum. DAK/SAR, yüce gönüllü ve deniz ruhlu insanların ortak paydada buluştuğu güzide bir sivil toplum kuruluşudur. Varol Atalay büyüğümüzün ‘Kıyıdan Ufka Emniyet’ ve ‘Denizci Devlet Denizci Millet’ ülkülerimizi Murat Kaya ve yönetim kurulu ileriye taşıyacaktır. Işık taşıyan eller değişir ama taşınan ışık sonsuza dek parlar” dedi.

“Ahde Vefa DAK/SAR’ın Geleneğinde Vardır”

Şimdiye kadar 575 insanı can kaybı tehlikesinden kurtaran ve yaklaşık 2800 deniz olayına müdahale eden gönüllülerin kendisine gurur verdiğini söyleyen Murat Kaya ise, “Geçmiş yıllar için sevgili başkanımız Kaptan Serdar Argıç’a minnet ve teşekkür borçluyuz. Kendisi 20 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği ve 9 yıl boyunca derneğimizin yönetim kurulu başkanlığını dirayet, ciddiyet ve itidalle yapmış ve seviyemizin çok yukarılara çekilmesini sağlamıştır. Serdar Başkan sakinliği ve doğru karar alması ile örnek bir başkandır yolumuzu aydınlatmıştır. Ve tabii diğer yönetim kurulu üyelerine ve Yasemin Hanım ile Mutlu beye de çok teşekkür ederiz.” diyerek sözlerine başladı.

Denizciler Dayanışma Derneği Başkanı Murat Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yeni dönemde bahsettiğim seviyeyi yukarı taşımak hayli zor olacaktır. Önümüzde ekonomik, ticari ve mali sorunlar olacaktır. Ancak biz ilkelerden ve amaçlardan zerrece taviz vermeyerek mutlaka başarıları devam ettirebiliriz. Bu iş için her zaman, hep beraber ve birlikte olmalıyız. Her üyemiz ve her yiğit arama kurtarma gönüllümüzün en ufak destekleri bile çok manalı ve önemlidir. Yeni yönetim kurulumuz birkaç arkadaşımızın değişmesi ve yeni katılacak arkadaşlar ile inşallah 3 yıl boyunca eskisi gibi başarı ile çalışacaktır. Bu 3 yıl içinde, yıllardan beri hayal ettiğimiz sert gövdeli, yeteri kadar sürat yapabilen kurtarma teknesinin en azından teknik proje ve planlarını hazırlatarak imalat için çabaları devam ettireceğiz. Bu tekne zorlu havalarda olaylara daha hızlı müdahale edebilecek, yedekleme kapasitesi fazla, kapalı kabini nedeni ile personeli ve kazazedeleri dış şartlardan koruyacak bir tekne olacaktır. Bu tekne için deniz aracı üreticisi kuruluşların ilgisini beklemekteyiz. SETUR Marina içinde mevcut istasyonumuzu iyileştirme çabalarımız devam etmektedir, gelişmelere göre hareket edeceğiz. Bu fırsatta SETUR Marinaları Genel Müdürlüğü’ne bize yıllardan beri verdikleri destek için çok teşekkür ederiz. Kendileri bir STK ya olabilecek her türlü desteği vererek önemli bir sosyal dayanışma örneği sergilemektedirler.

“Etki alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz”

İstanbul içinde, uygun bir sahilde, rahat, sağlam ve amaca uygun bir istasyon arayışımız devam etmektedir, bu konu da ana hedeflerden biri olacaktır. Bu istasyonlar sayesinde Avrupa tarafında Yeşilköy Florya sahiline, hatta Beylikdüzü’ne kadar bir alanı, Asya tarafında Tuzla’ya kadar olan alanı kapsayabileceğiz. Bu iki ana hedef sayesinde kesinlikle can ve mal kayıplarında önemli bir azalma olacaktır. Bunların haricinde faaliyetler aynı kalite ve güven içinde süregelecektir. Eğitimler eskisi gibi aynı kalite ile devam edecek, pandemi etkisi azaldıkça nöbet vardiyaları daha kalabalık olacak ve tekrar 24 saat nöbet düzenine geçeceğiz. Denizcilik sektöründe çalışanlara, bu sektörde olup bizden yardım isteyenlere Dayanışma misyonumuz çerçevesinde verdiğimiz destekleri de arttırmak istiyoruz. Tüm bu faaliyetleri, birbirine candan bağlı, güvenleri tam, çok cesur ve fedakar gönüllüler ile sağlayabileceğimiz eminim geçmişteki 21 yıllık tecrübem sayesinde bundan hiç şüphe duymuyorum.

“2 Ana Kurtarma Teknemiz Var, Arttırmalıyız”

Tüm gönüllülere sonsuz minnettarlığımızı tekrar ifade etmek isterim. Ancak biliyorsunuz ki, gönüllüler bu faaliyetleri kullandıkları güvenli, kapasiteli ve marifetli tekneler ile gerçekleştirebilirler. Kurtarma Tekneniz iyi ve bakımlı olmazsa hiçbir şey yapılamaz hatta kurtarıcı bile tehlikeye düşebilir. Biz bunu göz ardı etmeyerek elimizdeki 2 ana kurtarma teknesine gözümüz gibi bakıyor, onları her zaman faal tutmaya çalışıyoruz. Bu arada envanterde olan ve maalesef önemli arızaları bulunan hayli eski 2 şişme botumuz halen atıl durumdadır. Kaynak ve destek bulursak bu 2 özel bot ile toplamda 4 adet şişme kurtarma botunu kullanabileceğiz. Kaynak bulmada bize yardımcı olabilecek kurum ve kişilerin desteklerine ihtiyacımız vardır. Başta İMEAK Deniz Ticaret Odamız olmak üzere, Setur Marinaları Genel Müdürlüğü ile Yeni motor alımlarında bize ellerinden gelen her tür desteği veren Yamaha firmasına ve operasyonlar için gerekli akaryakıtımızı sağlayan Petrol Ofisi firmasına ve diğer ve destekçilere özellikle teşekkür eder herkese selam ve sevgiler sunarım”