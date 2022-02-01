EAYK - Çeşme Marina Kış Trofesi’nin ilk yarışı Çeşme Marina’da gerçekleşti

EAYK-Çeşme Marina Komodoru Akif Sezer; “Tüm deniz severleri ve değerli ekiplerin katılımını teşvik amacıyla trofemizin ilk yarış ayağından ücret almayacağımızı duyurmuştuk. Beklentimizin de üzerinde 41 tekneyle yeni yılın ilk yarışında bir araya gelmek hepimiz için büyük motivasyon oldu. Mayıs sonunda gerçekleşecek son yarış ayağına kadar katılımların artarak devam edeceğimizi umuyoruz. “ dedi.

Trofenin ilk günü, kayıtlar ve brifing ardından, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı’nın start vermesi ile yarışlar başladı. Uzun zamandır tam anlamıyla yarışamayan ekipler soğuk hava şartlarına rağmen Coğrafi – 2 ve A2 rotalarında 2 yarış yaparak günü tamamladılar. İkinci gün tek yarış yapmak üzere Çeşme Marina’dan ayrılıp start hattında buluşan ekipler, hakem heyetinin tüm sınıflar için yaptığı rota değişikliği kararı ile Coğrafi – 2 rotasını tamamlayarak dönüşlerini gerçekleştirdiler.

KOKTEYL KEPLER MARİN'DE GERÇEKLEŞTİ

Çeşme Marina Kepler Marin’de gerçekleşen kokteylde EAYK Komodoru Akif Sezer’in Çeşme Marina eski Genel Müdürü Can Akaltan ve EAYK Yönetim Kurulu’nda yer alan eski üyelerden Kemal Oğul, Melih Erkel ve Bora Özer’e plaket takdim etmesinin ardından, yarış ekipleri bir araya gelerek etkinliğin tadını çıkardılar. Çeşme Marina Genel Müdürü Bora Ergezgin, “Katılımın yüksek olduğu bu yarış ayağında ekiplerin tekrar bir araya gelmesi hepimiz için heyecan verici oldu. 3 yarışla tamamlanan ilk ayakta tüm yarışçıların keyif aldığı bir organizasyon olduğunu umuyoruz. Kış Trofesi yarış startını veren değerli Kaymakamımız Ünal Çakıcı’ya destekleri için ayrıca teşekkür ederiz.” diye belirtti.

ÖDÜLLER BİR SONRAKİ YARIŞ AYAĞINDA

IRC-A0 sınıfında ARKAS COMET-A, IRC-A1 sınıfında TEAM LINEA ROSSA, IRC-A2 sınıfında ZAMAZİNGO, IRC-A3 sınıfında YEDİÇERİLER, IRC-B1 sınıfında PERLE WHITE, IRC-B2 sınıfında OLIMPOS-ANKARA YELKEN KULÜBÜ ve Destek Sınıfında DUYGU 7 teknesi birinci oldu.

Ödül töreni, trofenin 2. yarış ayağı olan 19-20 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşecek.