İTÜ GİMDER 10. Geleneksel Mezunlar Günü 26 Mayıs’ta Yapıldı

Geleneksel Mezunlar Günü etkinliği son birkaç yıldır fakülte yönetimi ile iş birliği halinde Üniversite’nin organize ettiği İTÜ Günü ile aynı gün düzenlenmekte olup, etkinlikte Fakütle Dekanlığı tarafından 40., 30., 20. ve 10. yıl mezunlarına anı belgeleri ve hediyeleri de verilmektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve kaybedilen meslektaşlar için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program İTÜ Rektörlüğü’nün hazırladığı İTÜ Günü videosunun izlenmesi ile devam etti. Dekan Prof. Dr. Ömer Kemal Kınacı’nın açılış konuşmasının ardından konuşmasını gerçekleştiren İTÜ-GİMDER®️ Başkanı Sn. Haluk ÇOBAN, derneğin son bir senelik faaliyetlerini ve Fakülte’ye sağlamış olduğu katkıları paylaşırken, derneğin gelecek dönemdeki planlarına da değindi. Haluk ÇOBAN’ın ardından TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Bülent HÜSEYİNOĞLU konuşmasında Gemi Mühendislerinin topluma katkısı ve toplumdaki önemine değinmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından, mezunlar adına konuşma yapmak 2004 mezunu T.C. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem DEDETAŞ kürsüye çıkarak, 25 yıllık öğrencilik ve Gemi Mühendisliği hayatında İTÜ’nün kattıklarını, Gemi Mühendisliğinin ve denizciliğin önemini anlatarak gemi mühendislerini yetiştiren değerli hocalara şükranlarını sundu. Tören sonunda Sn. Sinem Dedetaş da sınıf arkadaşları ile birlikte 20. Yıl mezuniyet belgesini aldı.

Gelenekselleşmiş Nostalji Dersi için ise 1994-2006 yılları arasında İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde Gemi İşletmeciliği ve Denizcilik Ekonomisi dersleri veren eski Denizcilik ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı, Büyükelçi Suat Hayri AKA sahneye davet edildi. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ndeki hocalık yıllarından ve kendi öğrencilik yıllarından eğlenceli anılar paylaşıp, denizcilik tarihine kısaca değinerek bugün dünya denizciliğinin içinde bulunduğu güçlükler ve fırsatlara dair değerlendirmelerde bulundu .

İTÜ-GİMDER®️ tarafından ülkemizde gemi inşa ve denizcilik sektörünün gelişmesi için verilen katkılardan ötürü takdim edilen Onur Ödülü; 1963 Mezunu, Gemak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mühendis İsmet ÜNER adına Gemak Grup Endüstriyel Projeler Direktörü Sayın Ahmet BODUR’a takdim edildi.

İTÜ-GİMDER®️ tarafından ülkemizde gemi inşa ve denizcilik sektörünün gelişmesi için verilen katkılardan ötürü verilen bir diğer Onur Ödülü ise akademi ve özel sektörde yerli denizaltı geliştirme çalışmaları yürüten DATUM A.Ş. adına Dr. Münir Cansın ÖZDEN’e takdim edilmiştir. Dr. Münir Cansın ÖZDEN konuşmasında bir mesleği öğreten bir hocanın aynı zamanda o mesleği icra etmesinin öneminden bahsetti.

Ardından 10. Mezunlar Günü’nün gerçekleştirilmesi için sağladıkları katkılardan ötürü değerli sponsorlara İTÜ-GİMDER®️ tarafından plaketleri takdim edildi. Altın Sponsor KRM YAT firması adına Sn. Didem PİRAVADİ, Gümüş Sponsorlar GEMAK adına Sn. Ahmet BODUR, SIRENA MARINE adına Sn. Gürsel DÖKÜK, MARITIME MONTERING TÜRKİYE adına Sn. Özgür ÜSTÜNER, Bronz Sponsorlar MORE MARINE adına Sn. Emre KOCADERELİ, B&I YAT adına Sn. İrfan BAŞAR, SCHOTTEL adına Sn. Erkan ERGÜN, BERG PROPULSION adına Sn. Taner GÜNDOĞDU ve XMAR MARINE adına Sn. Ahmet YALVAÇ plaketlerini teslim aldılar.

Konferans salonundaki törenin son aşamasında ise Fakütle Dekanlığı tarafından 30., 20. ve 10. yıl mezunlarına anı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Okula giriş fotoğraflarıyla birlikte sahneye çağrılan mezunlar eski günleri neşe içinde yad etme imkanı buldular.

10. Geleneksel Mezunlar Günü’ne sektörün önde gelen isimlerinin yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahri Çelik de katılım sağlayarak 30. Yıl Mezuniyet belgesini alan isimlerden biri oldu.

Törenin tamamlanmasıyla birlikte fakülte orta bahçesinde geleneksel aile fotoğrafı çekilerek, canlı müzik ve tüm katılımcıların güzel sohbetleri eşliğinde öğle yemeğine geçildi.

İTÜ-GİMDER®️ Gemi İnşa Sektörü’nün değerli mensupları olan tüm İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi mezunlarını, öğrencilerini, çalışmakta olan ve emekli öğretim üyelerini ve gemi inşa sektöründe söz sahibi olmuş tüm misafirlerini aileleri ile birlikte bu etkinlikte ağırlamış olmaktan mutluluk duymaktadır.