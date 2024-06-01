Ulaştırma Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan yeni bir kanun teklifi, Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bazı diğer kanunlarda önemli değişiklikler öngörüyor. Teklifin amacı, Türkiye'deki liman, iskele ve kıyı yapılarında hizmetlerin düzenlenmesi ve bu hizmetlerin daha adil, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ortamda sunulmasını sağlamak.

Teklife göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz ve içsular ulaşımını geliştirmek amacıyla limanlarda verilen hizmetlerin taban ve tavan ücretlerini belirlemek ve bu ücretlerin uygulanmasını denetlemekle yetkili olacak. Bu kapsamda, gemilerin limanlarda demirleme ücretleri, sefer süresi, demirleme nedeni ve yeri gibi kriterlere göre belirlenecek ve geminin grostonu başına 2 lirayı geçmeyecek şekilde düzenlenecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanı bu miktarı 10 katına kadar artırma yetkisine sahip olacak.

Kanun teklifi, deniz yetki alanlarında, suyollarında ve içsularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülmesini öngörüyor. Bu hizmetlerin bağımsız ve tarafsız bir şekilde, seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği odaklı olarak sunulması esas alınacak. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişlerde bu hizmetler Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilecek ve bu konuda özel şirketler yetkilendirilmeyecek.

Limanlara gelen ticari gemilerden sera gazı emisyonları karşılığında bir bedel alınacak. Bu bedeller, yeşil denizcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak ve doğrulanan sera gazı emisyonları ile Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi güncel karbon fiyatı temel alınarak belirlenecek.

Bu düzenlemelerle birlikte, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin özelleştirilmesi, bu hizmetlerden elde edilen gelirlerden alınacak paylar ve deniz trafik yoğunluğuna göre bu payların artırılması veya azaltılması gibi konular da detaylandırılıyor. Özellikle, bu hizmetlerin kamu yararı gözetilerek yürütülmesi ve ilgili düzenlemelere uygunluğu denetlenecek.

Vira Haber