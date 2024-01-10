İTÜ GİMDER 10. Yaşını Kutladı

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Mezunları Derneği 10. Kuruluş yıldönümünü kutladı. 5 Ocak akşamı Gemi Mühendisleri Odası genel merkezinde geniş katılımla gerçekleşen etkinlikte İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi mezunları bir araya geldi.



10. yıl partisi yemek servisi ile başlayıp, dernek başkanı Sayın Haluk Çoban’ın açılış konuşması ile devam etti. İTÜ GİMDER kurucu başkanı Sayın Özgür Üstüner ve GMO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Hüseyinoğlu’nun konuşmalarının ardından 10. yıl pastası kesildi.



Etkinliğe desteklerinden dolayı GMO adına Yönetim Kurulu Üyesi Can Serbest, Maritime Montering Türkiye adına Genel Müdür Özgür Üstüner, BTMCo adına Satış Müdürü Faruk Sarı, United Marine adına Genel Müdür Bülent Hüseyinoğlu, XMar Marine adına Genel Müdür Ahmet Yalvaç ve Seaviser adına Genel Müdür Haluk Çoban'a teşekkür plaketleri takdim edildi.

Vira Haber