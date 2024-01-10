İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Şövalye Adasında Yaralanan Vatandaş İçin Tıbbi Tahliye
Şövalye Adasında Yaralanan Vatandaş İçin Tıbbi Tahliye

Şövalye Adasında Yaralanan Vatandaş İçin Tıbbi Tahliye

Muğla’nın Fethiye ilçesi Şövalye Adasında yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

A+A-

Muğla’nın Fethiye ilçesi Şövalye Adasında yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Fethiye Şövalye Adasında yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan vatandaş Şövalye Adasından bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Vira Haber 

Bu haber toplam 49 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.