Şövalye Adasında Yaralanan Vatandaş İçin Tıbbi Tahliye
Muğla’nın Fethiye ilçesi Şövalye Adasında yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
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Muğla’nın Fethiye ilçesi Şövalye Adasında yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Fethiye Şövalye Adasında yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan vatandaş Şövalye Adasından bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Şövalye Adası, Muğla, Fethiye
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