İTÜ MTAL, Küresel Sorunlara Küresel Firmalar İle Birlikte Çözüm Üretecek

Toplantıda iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, yirmibirinci yüzyıl yetkinlikleri, nesnelerin interneti, yapay zekâ, veri analizi gibi konular ele alındı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İTÜ MTAL Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, okul öğretmenleri Hakkan Erkan, Behçet Çevik, Weidmüller Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Genel Müdürü Birol Atay, WeidMüller Akademi Yöneticisi Dr.Eberhard Niggeman ile yarının dünyasında, küresel sürdürülebilirliğin sağlanması, iklim değişikliğinin olumsuz etkisinin azaltılması adına, çocukların erken yaşta mesleki becerilerinin geliştirilmesi, atmosfere salınan karbondioksit gazının azaltılması, nötr emisyon konularını ele alındı. Bu çerçevede kaynakların verimli kullanılması için yapay zeka, nesnelerin interneti, otonom sistemler, dijital dönüşüm gibi insanlığa faydalı olabilecek konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Yarınlarımız için mesleki eğitimin önemi vurgulandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Weidmüller Akademi arasında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla staj araştırma konuları, karşılıklı ziyaretler ve olası diğer iş birlikleri görüşüldü.

İTÜ MTAL Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, Tükiye'nin farklı bölgelerinden İTÜ MTAL'ye gelen, bilime sevdalı kültüre meraklı, milli ve manevi değerleri önemseyen, projeci, girişimci, araştırmacı ve takım çalışmasına yatkın gençlerin, Avrupa için çok önemli potansiyel insan kaynağı olduğunu vurguladı.

