Transbosphor'dan Sahte Şirket Uyarısı

Transbosphor Denizcilik Genel Müdürü Müh. Nuri Mert Can, Rusya'da kurulan Transbos-Universal adlı şirketin Transbosphor Denizcilik'in yan kuruluşuymuş gibi hizmet vermeye çalıştığını belirterek denizcilik camiasını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türkiye’deki isim Viktoria Kıran

Çakma şirketin kendini Rusya pazarı ile Türk boğazlarında Transbosphor Denizcilik'in yan şirketi gibi tanıtarak müşteri kazanmaya çalıştığına dikkat çeken Can, “Firmanın sahibi Tarasenko Vadym, Türkiye'deki yardımcısı ise Viktoria Kıran. Firma piyasanın yeni oyuncularını Transbosphor'un referanslarını göstererek müşteri yelpazesine eklemeye çalışıyor. Ardından da onlarca şirketi mağdur ediyor" dedi.

Hemen dava açtık

Yaşanan sıkıntıdan haberdar olur olmaz harekete geçtiklerini belirten Can, firmanın Türkiye’de isim hakkı için başvurduğunu fakat Transbosphor Denizcilik’in itirazı üzerine iptal edildiğini hatırlattı.

Vakit geçirmeden Rusya’da da dava açtıklarını ve hukuki sürecin devam ettiğinin altını çizen Can, “Firma, adının sonuna Universal sözcüğünü ekleyerek marka gaspı suçundan kurtulmaya çalışıyor. İznimiz olmadan ismimizi kullan bu şirket Rusya’daki müşterilerimize bizim logomuzla proformalar gönderip kandırmaya çalışıyor” dedi.

İngilizce ve Rusça olarak hazırladıkları bültenleri de dünya denizcilik kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getiren Can, söz konusu firmaya denk gelen ve iş yapmaya niyetlenen denizcilik paydaşlarının mutlaka Transbosphor Denizcilik’e ulaşmalarını istedi.