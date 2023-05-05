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İTÜ Myo 97 Mezunu Kapt. Fırat İrey Hayatını Kaybetti

İTÜ Myo 97 Mezunu Kapt. Fırat İrey Hayatını Kaybetti

Gemide görevde iken hayatını kaybeden İTÜ Myo 97 Mezunu Kapt. Fırat İrey’in 13 Mayıs Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Konya Ereğli Ulu Camii’nden alınarak Üçgöz mezarlığına defin edilecektir.

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Gemide görevde iken hayatını kaybeden İTÜ Myo 97 Mezunu Kapt. Fırat İrey’in 13 Mayıs Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Konya Ereğli Ulu Camii’nden alınarak Üçgöz mezarlığına defin edilecektir. Merhuma Vira Haber ailesi olarak Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Vira Haber

 

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