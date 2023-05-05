Londra’da Büyükelçi Suat Hayri Aka İçin Resepsiyon Düzenlendi

Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından şu anda Uluslararası Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olan Suat Hayri Aka, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliği adayı olarak belirlendi. Üye ülkeler nezdinde ziyaretlerine başlayan ve lobi faaliyetleri yapan Büyükelçi Suat Hayri Aka için Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği tarafından Büyükelçi Koray Ertaş evsahipliğinde İMO Genel Merkezi’nde bir resepsiyon düzenlendi. İftar saatine denk getirilen resepsiyona; IMO Genel Sekreteri Ki-Tack Lim başta olmak üzere, çok sayıda ülke temsilcisi ve personel katılım sağladı.

Resepsiyonda açılış konuşmasını Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş yaptı. Büyükelçi Koray Ertaş konuşmasında Büyükelçi Suat Hayri Aka’yı takdim etti ve adaylığını resmen duyurdu. Ardından Büyükelçi Suat Hayri Aka bir konuşma yaptı. Suat Hayri Aka konuşmasında seçilmesi halinde öncelikli hedeflerinin neler olacağını anlattı. Aka vizyonumuz ve önceliklerimiz hakkında da bilgi verdi. Suat Hayri Aka; “Dekarbonizasyon, dijitalleşme, teknolojik yeniliklerin desteklenmesi, IMO personelinin eğitimi ve güçlendirilmesi, IMO’da temsilde çeşitlilik ve bölgesel dengelere dikkat etme” konularının öncelikli hedefleri arasında olduğuna vurgu yaptı. Diğer taraftan denizcilikte daha fazla kadın istihdamı ve çok dillilik gibi konuların da masalarında olduğuna değinen Aka; “Vizyon belgelerinde de yer alan IMO’yu güçlü, saygın ve güvenilir bir kurum olarak dünya çapında daha etkin olacak, sözü dinlenir bir örgüte dönüştürmek, denizi ve denizcileri koruyan, ticareti geliştirmeye çalışan, üye devletlerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verir hale getirmek ve daha çok uluslararası işbirliği yapan, proaktif ve yenilikçi bir kuruma dönüştürmek” gibi öncelikleri olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Suat Hayri Aka dahil 7 aday IMO Genel Sekreterliği için yarışıyor. Bu yedi aday; Bangladeş'ten Moin Uddin Ahmed, Türkiye'den Suat Hayri Aka, Panama'dan Arsenio Antonio Dominguez Velasco, Dominika'dan Cleopatra Doumbia-Henry, Kenya'dan Nancy Karigithu, Finlandiya'dan Minna Kivimäki ve Çin'den Zhang Xiaojie. Burada dikkat çeken nokta Finlandiya ve Çin adayının son gün, son saat başvuru yapmış olması...

Suat Hayri Aka Denizcilik Sektöründen Destek İstedi

Deniz Ticareti Dergisi’ne özel açıklamada bulunan Büyükelçi Suat Hayri Aka, gidebildiği kadar çok sayıda ülkeyi ziyaret etmek istediğini, şu ana kadar gittiği ülkelerde ilgiyle karşılandığını söyledi. Türk denizcilik sektörüne de çağrıda bulunan Büyükelçi Suat Hayri Aka; “Türk denizcilik sektöründen, bu konunun ehemmiyetinin bilincinde olarak destek ve lobi çalışmalarına katkıda bulunmalarını bekliyorum. Oda Başkanımız ve diğer kuruluş temsilcilerinin bu konuda büyük gayret gösterdiğini de söylemem lazım. Sağ olsunlar onlar da en az bizler kadar heyecanla süreci takip ediyorlar” dedi.

Bunun bir uluslararası seçim olduğunu ifade eden Aka, “Tabii ki liyakat çok önemli, ama tek kriter değil maalesef. Dolayısıyla kazanmak çok önemli, yine de bu konuda kaybeden olmayacak. Ülkemizin bu görevlere talip olması da önemli bir adımdır. Bütün dünya Türk denizciliğinin artık uluslararası kabul görecek yetkinlikte denizciler yetiştirdiğini görmüş oldu. Biz çalışmalarınızı azimle yürütüp, uluslararası toplumun seçimde karar vermesini bekleyeceğiz” şeklinde konuştu. Türk medyasına da çağrıda bulunan Büyükelçi Suat Hayri Aka, “Türk medyasına önemli bir görev düşüyor. Bu milli meselede dikkatli ve seçici haber yapmaları, moral ve motivasyon verecek destekleyici katkıları çok kıymetli olacaktır” dedi.

Seçim 18 Temmuz 2023 Salı Günü Yapılacak

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) yedi üye ülkesi, şu anda bu görevi yürütmekte olan Kore Cumhuriyeti'nden Kitack Lim'in görev süresinin 31 Aralık 2023’te sona erecek olması nedeniyle Genel Sekreterlik görevi için adaylarını gösterdiler. Seçim, 18 Temmuz 2023 Salı günü IMO Genel Merkezi’nde yapılacak. Seçimden sonra Konsey kararı, 2023 yılının sonlarında IMO Genel Kurulu’nun 33’üncü oturumuna sunulacak ve Genel Kurul atamayı onaylaması için davet edilecek. Seçilen Genel Sekreter 1 Ocak 2024'te göreve başlayacak.

Genel Sekreterin, kuruluşun IMO’nun amaç ve hedeflerine ulaşma çabalarına liderlik etme rolü oldukça önemli. Sektör, karbondan arındırma ve daha sıkı emisyon azaltma hedeflerini karşılama yönünde artan bir baskıyla karşı karşıya olduğundan, seçim, denizcilik endüstrisi tarihinde kritik bir dönemeçte gerçekleşiyor. IMO üye devletlerinin mevcut 2018 tarihli de karbonizasyon stratejisini revize ederek 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini belirlemesi halinde yeni Genel Sekreter, sektörü sürdürülebilir bir geleceğe doğru yönlendirmede çok önemli bir role sahip olacak.

IMO şu anda, 2050 yılına kadar gemilerden kaynaklanan emisyonları sadece yarıya indirmeyi amaçlayan mevcut iklim stratejisini gözden geçirme sürecinde. Bir başka deyişle, Temmuz 2023'te Londra'da gerçekleşmesi planlanan IMO MEPC 80, denizcilik sektörü için en önemli iklim toplantısı olacak şekilde şekilleniyor. Bu toplantıda düzenleyici çerçeveyi ve endüstrinin karbondan arındırılması için geçiş yolunu belirleyecek olan revize edilmiş sera gazı emisyon stratejisinin (GHG) IMO tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Üye ülkeler 2050 yılına kadar tam karbonsuzlaştırma çağrısında bulunduğundan, bu toplantının sonucunun sektör için geniş kapsamlı etkileri olacaktır. Karbonsuz veya karbon oranı çok düşük alternatif deniz yakıtlarının sürdürülebilir şekilde üretilmesi bu hedefe ulaşmada en önemli araç olarak görülürken; gerek yakıt maliyetlerindeki olası artışlar, gerekse kaçınılmaz teknolojik yeniliklerin denizcilik maliyetlerini önemli ölçüde arttıracağı tahmin edilmektedir. Keza denizcilik sektörünün her branşında karbonsuz işletmelerin öne çıkacağı, emisyon üretimine neden olan klasik işletmeleri ise zor bir dönemin beklediği söylenebilir.

www.virahaber.com / özel haber