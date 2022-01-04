İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’dan İMEAK DTO’ya Ziyaret

Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, beraberinde İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan ve Genel Sekreter Prof. Dr. Ali Deniz ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak ve Genel Sekreter İsmet Salihoğlu da İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ziyarette Başkan Tamer Kıran’ı yalnız bırakmadı.

Prof. Dr. İsmail Koyuncu ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Deniz Ticaret Odası’nın, İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin en önemli paydaşlarından bir tanesi olduğunu belirterek, “Sürekli karşılıklı iş birliğimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün bundan sonrası dönemde neler yapabileceğimizi görüştük. Güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Ekipler çalışıyor, yakında güzel gelişmeler olacak” dedi.

Vira Haber