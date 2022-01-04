Ufuk Teker: 2022 Yılında İç Piyasada %10 Büyümeyi Hedefliyoruz

Dövizde pozitif etkilenen bir kuruluş olduklarını ifade eden Teker, “Sonuç itibariyle hepimiz aynı gemideyiz. Gemi eğer su alırsa bütün gemi batacaktır, benim alt kattı olmam veya üst katta olmam bir şeyi değiştirmez. Biz dövizden pozitif etkilenen bir kuruluşuz. Çünkü gelirimizin % 65’ini yabancı müşterilerimizden sağlayabiliyoruz. Maliyetlerimizde de TL kullanmamız dolayısıyla aradaki makastan faydalanıyoruz. Tabii ülkelerinde hızlı döviz hareketliliği öngörülebilirliği bir miktar aşağıya çekiyor. Bizim ihtiyacımız olan finansal reytingde bizi zorluyor. Daha iyi bir reytingde olabilecek iken belirli bir seviyede kalmak zorunda oluyorsunuz. Çünkü bizim de üst sınırımız ülke reytingdir. Ülke aşamayınca sizde aşamıyorsunuz. Bu durum ülkemiz için hoş bir şey değil, umarım bir dengeye gelir. 2022 yılında iç piyasada %10, dış piyasada %20 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Vira Haber