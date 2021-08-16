İTÜ ROV Takımı'nın su altı robotu, MATE ROV Competition'da dünya üçüncüsü oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Proje Takımları bünyesinde insansız su altı çalışmaları sürdüren İTÜ ROV Takımı, Türkiye birincisi olarak katıldığı MATE ROV Competition'da "Telepresence" kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan İTÜ ROV Takımı, ürettikleri farklı araçlarla ulusal ve uluslararası olmak üzere birçok yarışmaya katılıp başarılı dereceler elde etmeyi amaçlıyor.

Bu yarışmalardan biri olan ve tüm dünya takımlarının katıldığı zorlu bir uluslararası su altı robotiği yarışması MATE ROV Championship'te birçok dünya birincisi ile yarışan İTÜ ROV Takımı, çevrim içi gerçekleşen yarışmada "Telepresence" kategorisinde teknik raporda dünya 3'üncüsü, genel sıralamada dünya 6'ncısı olup, Türkiye'nin şu ana kadarki en iyi derecesini elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ROV Takımı Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi İsmail Hakkı Çelik, uluslararası en prestijli ROV yarışması olan MATE ROV Competition'a her sene hazırlandıklarını belirtti.

Üniversitenin farklı bölümlerden oluşan 30 kişilik bir ekip olduklarını aktaran Çelik, ülke birincisi olarak MATE ROV Competition World'e katıldıklarını ve birçok dünya şampiyonuna karşı mücadele verdiklerini kaydetti.

Zorlu pandemi koşullarında çalışmalarını sürdürdükleri için bu seneki başarılarının çok değerli olduğunu vurgulayan Çelik, "Okulumuz bu süreçte her daim bizi destekleyerek yanımızda oldu. Yine bu koşullara rağmen elini taşın altına koyarak birçok takım arkadaşım çalışmaları sürdürdü. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Başarılara ulaşmamızda katkısı olan koşulsuz şartsız desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara minnettarız." ifadelerini kullandı.

Vira Haber