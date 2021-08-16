Roketsan, IDEF’21’de 9 yeni ürününü ilk kez sergileyecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF’21, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuar öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit Roketsan'ın faaliyetlerine ilişkin soruları yanıtlarken, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de firmanın IDEF’21’de gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Faruk Yiğit, Roketsan'ın 33 yıldır ülkenin bekası için canla başla çalışan, ihtiyaçlara uygun çözümleri, dinamik ve çevik çalışma sistemi ve finansal gücüyle yüksek kapasiteye sahip bir teknoloji şirketi olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, bugün savunma sanayisinde dünyada çok iyi bir noktada olduğunu belirten Yiğit, "Biz de Roketsan olarak tüm kabiliyetimizi bu gücü pekiştirmek için kullanıyoruz. Hava savunma sistemlerimiz, bilindiği gibi katmanlı sistemler. Biz bütün katmanları geliştirmek için çalışıyoruz. Ancak milli bir meseleden bahsettiğimiz için sadece Roketsan değil savunma sanayinin tüm paydaşlarının birlikte çalışması ve çözüm üretmesi gerekli. Şu anda hiç konuşulmayan sistemler de var. Belki de SİPER teslim edildiğinde bizim bütün katmanları milli sistemlerle kapladığımızı göreceksiniz." dedi.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de IDEF’21’de 9 ürünü ilk kez sergileyeceklerini belirterek, “Türk savunma sanayisinin gövde gösterisi yapacağı IDEF 2021’de, Roketsan da ürünleriyle ilgi odağı olacak. Türk savunma sanayisi, Kovid-19 şartlarında dahi güçlenerek büyümeye devam etti. Şimdi bu gücümüzü tüm dünyaya sergileme zamanı geldi. IDEF’21’in tüm ulusal ve uluslararası katılımcılarını ve siz değerli basın mensuplarımızı standımızı ziyaret ederek mühendislikte geldiğimiz noktayı yakından görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

İkinci, sergilenecek ürünlere ilişkin şunları söyledi:

"1.800’den fazlası mühendis olmak üzere 3.400 kişiye ulaşan çalışma arkadaşlarımız ile Türkiye’nin en büyük teknoloji ordusu olmayı hedefleyerek yolumuza devam ediyoruz. Gerektiğinde kendi öz kaynaklarımız ile yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla ortaya koyduğumuz bu ürünlerin vitrini IDEF’21 olacak. Her sene genişlettiğimiz ürün yelpazemiz ile yeni iş birlikleri geliştirmek ve ülkemizin ihracatına daha fazla katkı sunmak için hazırız. Malumunuz bizim gemilerimizin yakın hava savunması, ağırlıklı olarak RAM ve Phalanx sistemleriyle gerçekleştiriliyor. SUNGUR füzemizin baz olarak alındığı, gemilerimize yakın hava savunma sağlayacak LEVENT sistemimizi, IDEF’21 esnasında sergileyeceğiz. LEVENT’in iki versiyonu olacak. İlk konfigürasyon, geminin üzerindeki elektro-optik ve radar sistemlerini kullanarak, ikinci konfigürasyon ise kendi üzerindeki radar ve elektro-optik sistemleri kullanarak hedefine yönelecek."

Roketsan’ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük roket ve füze tedarikçisi olmayı sürdüreceğini de belirten İkinci, bu kapsamda yeni müjdeler vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Roketsan, IDEF’21’e yeni ürünlerle katılıyor

IDEF’21’de Roketsan standını ziyaret eden katılımcılar, 9 yeni ürünü ilk kez görme fırsatını elde edecek. Roketsan, yurt içinde ve yurt dışında sahada başarısını kanıtlamış birçok ürününü de IDEF’21’de sergileyecek. 1.465 m2’lik stant alanında ziyaretçilerini ağırlayacak Roketsan, deneyimli ve yetkin kadrosuyla da katılımcılara ürünlerini anlatacak.

Roketsan, MK-82 Genel Maksat Bombasının pilotun kontrolünde hedefine ulaşmasını sağlayan LAÇİN Güdüm Kiti, MAM-T, SUNGUR Silah Sistemi, Türkiye’nin ilk milli ağır sınıf torpidosu AKYA, 324 milimetrelik ORKA torpidosu, METE Lazer Güdümlü Mini Füze, 122 milimetrelik ve 230 milimetrelik füzelere lazer arayıcı başlık kazandırılarak geliştirilen TRLG-122 ve TRLG-230 füzeleri ve Yakın Hava Savunma Sistemi'ni (YHSS) ilk kez IDEF’21’de beğeniye sunacak.

Katılımcılar, 4 gün boyunca 1206 no’lu stantta Roketsan’ın ürünlerini yakından inceleyerek bilgi alabilecek.

Vira Haber