İTÜ ve PRÜ “Denizcilik Sektöründe Kadın” Çalıştayı Düzenledi

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından gerçekleştirilen "Denizcilik Sektöründe Kadın" çalıştayı Vira Haber Genel Koordinatörü ve Deniz Kültürü Derneği Başkanı Ayşe Olcay moderatörlüğünde Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, PRÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Helvacıoğlu, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut, sektör temsilcileri ve öğrencilerin katılımı ile yapıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan PRÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Helvacıoğlu, 8 Mart gününün kadınlara armağan ediliş tarihinden bahsederek “Bugün dünyanı en eski, insanın merakından doğan, belki de en zor mesleklerinden biri olan denizciliği; 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üzerinden konuşacağız. Bu özel günün ilk temelleri kadınlara bir gün ayrılması için 1908’de İngiltere’de atılıyor. Bunun arkasından 1910 senesinde kadınlar gününün kutlanılmasına karar veriliyor. Bu kararın nedeni kadınların oy hakkı kazanma ve sosyal yaşamda daha fazla yer alabilmesi mücadelesi” diye konuştu.

Ardından kürsüye gelen GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz AŞKIN, konuşmasına 8 Mart Kadınlar günü için mücadele veren ve halen mücadelesine devam eden kadınları anarak başladı. Kadınların günlük yaşam ve iş hayatındaki varlıklarına dair veriler paylaşan Aşkın, en az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadın oranının yüzde 87,7 olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: “Kadınların ,istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az, en yüksek kadın istihdam oranı yüzde 64,7 iken en düşük istihdam oranı ise yüzde 12,6. Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 65,6; kadın büyükelçi oranı yüzde 26,5; kadın milletvekili oranı yüzde 17,4; yükseköğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı yüzde 32,4; yönetici kadın pozisyonundaki kadın oranı yüzde 19,3.”

Feramuz Aşkın: Kadın İnsandır, Bizlerse İnsanoğlu

Kadınların eğitim seviyelerinin eşlerine göre yüzde 15,4 daha yüksek olduğunu vurgulayan Aşkın, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün toplumsal cinsiyet konularında önemli adımlar attığını hatırlatarak, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası olarak 2016 yılından beri sürdürdükleri Yakamoz: Deniz ve Kadın Sempozyumunun 18 Mayıs Uluslararası Denizci Kadınlar Günü’nde sürdürecekleri bilgisini verdi. Denizci kadınları denizin ışıltısı Yakamoz olarak andıklarını ifade eden Aşkın, “Karanlıkta tüm sektörü aydınlatacağına inandık ve sektördeki aslında cinsiyet eşitsizliği olarak tanılanan bu bilgiyi kırmak, yok etmek için tüm bu davaya inanlarla yola çıktık. Hep beraber güçlenerek devam edeceğimize ve dünyadan çok daha önce sektörde cinsiyet denkliğini yakalayacağımıza eminim. Dünya kadının emeği ile güzelleşir. Unutmayalım kadın insandır, bizler ise insanoğlu. Dünyada eşitlik ve adalete inanan ve bu yolda mücadele eden herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Özcan Arslan: Denizcilik Kadın Mesleğidir

Kadınların denizcilik sektörüne girişinden ve zaman içinde büyük bir dönüşüm yaşandığına dikkat çeken İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, kadınların denizcilik sektöründe büyük başarılara imza attığını anımsattı. Kadınların açılmayan kapıları açtıklarını ve bu başarılar sayesinde mezun olan kadınlara da öncülük ederek istihdam oranını attırdıklarını dile getiren Arslan, şöyle devam etti: “Bugün halen sektördeki bazı şirketlerin kadın stajyer çalıştırmıyoruz gibi yaklaşımları var. Bu ilkel yaklaşımların yakın zamanda kadınların başarıları ve çalışmalarıyla yerle bir olacağını düşünüyorum. Günümüzde denizcilik güçle değil; sürekli, sağlam, esnek ve irade sahibi bir güçle yürütülen bir meslek. O yüzden de diyordum ki denizcilik kadın mesleğidir. Sektör kadınların desteği ile daha üst noktalara gelecek.”

Lütfiye Durak Ata: Kadın Denizcilerin Önü Açık

Açılış konuşmaları İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata ile devam etti. Denizcilik sektöründeki kadınların 21. yüzyıl ile birlikte sektörü daha da ileri taşıyacağını ifade eden Ata, denizcilik çalışmalarının tasarımdan mühendisliğe, hukuktan yönetime ve araştırmanın çeşitli alanlarına kadar çok geniş bir çerçeveye oturduğu kaydetti. Bilişim ve haberleşme alanında yaşanan gelişmelerle birlikte yapay zekanın ön plana çıkarak aslında fiziksel gücü arkada bıraktığını bu yaklaşımla kadının gücünün daha da ortaya çıkacağını değerlendiren Ata, kadın denizcilerin önünün açık olacağını söyledi.

Oral Erdoğan: Mücadele Eden Kadınları Saygıyla Anmalıyız

Son konuşmayı yapmak üzere kürsüye gelen Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan ise kadınlara verilen haklar, kadının değeri ve denizcilik sektöründeki kadınlar konusuna değinerek mücadele eden kadınları saygıyla anarak, anlamak gerektiğine vurgu yaptı. Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde birincilerin genellikle kadın öğrencilerden olduğunu söyleyen Oral, denizlerde de ciddi oranda kadın başmühendis ve kaptan olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından ilk panele geçilerek Kpt. Merve Soykan Alsancak, Baş Müh. Başak Özdemir, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, Gedik Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Ece Erbuğ, WISTA saymanı Ayşegül Şentürk Görür ve ITF Türkiye temsilcisi Muzaffer Civelek tarafından denizde çalışan kadınların mesleklerine katkısı; sosyolojik, psikolojik, hukuksal ve mesleki açıdan değerlendirildi.

Devam edecek…

Vira Haber