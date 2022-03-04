Panama, Uluslararası Denizcilik Örgütü 77. Deniz Çevre Koruma Toplantısını Destekler

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Panama Daimi Temsilciliği, geçtiğimiz kasım ayında, sanal olarak yetmiş yedincisi düzenlenen, balast suyu, atmosfer kirliliğini önleme, gemilerin enerji verimliliği, ve gemilerden kaynaklı sera gazı (GHG) salınımını azaltma konularının tartışıldığı Deniz Çevre Koruma Toplantısına (MEPC 77) katıldı.

Bununla birlikte iki yeni karar onaylandı:

Yeni Liman Devlet personeli için bir eğitim kitapçığının geliştirilmesi.

Üye devletlerin Kod III’ü uygulayabilmelerinde yardımcı olmak için Uluslararası Denizcilik Örgütü Üye Devletler Denetim Şeması (IMSAS) ile ilgili kılavuzun geliştirilmesi.

Panama, geçmişte Taraflarla yapmış olduğu toplantılarda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinde (COP26) 2050 yılı için Denizcilik Sanayisinde Sıfır Salınım Bildirisini imzalayan ülkelerden biri olmuştur. Bunun yanısıra yeni gemi inşalarının sera gazlarının (GHG) azaltılmasındaki etkisini tanıyan ve buna değer veren, dünyadaki Karbon Sıfır üç ülkeden biridir.

Birkaç yıldır, Panama Gemi Kayıt İdaresi deniz çevre koruması adına yeni gemilerin inşası için teşvikler sunmaktadır. Yakın zamanda, Panama Gemi Kayıt İdaresi temiz yakıt kullanan gemiler için ilave teşvikler hayata geçirmiştir, bunlardan biri ECO-SHIPS’tir. Eco-Ship armatörlere ve filolarına yararlı olmak için büyümektedir.

Panama, Deniz Çevre Koruma Komitesi toplantısı (MEPC77) boyunca, Marshall Adaları tarafından sunulan MEPC 77/7/3 dokümanındaki projeye desteğini sunmuştur. Bu proje Komite’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Hükümetlerarası Grubu uzmanlarının raporları doğrultusunda uluslararası deniz taşımacılığının 2050 yılına kadar sıfır sera gazı salınımına ulaşması gerektiğini tanımasını amaçlamaktadır.

Panama Daimi Temsilciliği, Uluslararası Denizcilik Araştırma ve Geliştirme Panelinin (IMRB) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü Denizcilik Araştırma Fonunun (IMRF) kurulması için düzenlenmiş öneriyi desteklemiştir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü Panama Daimi Temsilcisi Luis Bernal: “Yönetimimizin, uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı salınımını düşürmeye yönelik başlangıç stratejisine bağlılığının olduğunu bildirmek isteriz. 2050 yılındaki hedeflere ulaşmak için alternatif yakıtlara ve piyasada henüz olmayan sıfır karbon teknolojilerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Araştırma ve geliştirme projelerinin oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğunun farkındayız ve tam da bu yüzden, heyetimiz bu panelin kurulmasını desteklemeye devam etmektedir’’

Panama ve onun kayıt idaresi için, çevrenin korunmasına ilişkin konular büyük öneme sahiptir ve bu nedenle farklı toplantılar vesilesi ile uluslararası denizcilik sanayisi yararına uygulanması gereken tedbirler desteklenmeye devam edilecektir.