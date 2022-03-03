İTÜ ve PRÜ’den “Denizcilik Sektöründe Kadın” Çalıştayı

İTÜ ve PRÜ’den “Denizcilik Sektöründe Kadın” Çalıştayı
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ortaklaşa olarak "Denizcilik Sektöründe Kadın" çalıştayı düzenlemeye hazırlanıyor.
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8 Mart Salı günü yapılacak çalıştayın moderatörlüğünü Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Vira Haber Genel Koordinatörü Ayşe Olcay üstlenecek. “Denizde Kadın” farkındalığını arttırmak amacıyla düzenlenen çalıştayın açılış konuşmaları ve panel bölümü Piri Reis Üniversitesi konferans salonunda düzenlenecek. Çalıştayın ikinci kısmı İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi konferans salonunda sonuç bildirgelerinin okunmasıyla sona erecek.
Çalıştayda denizde çalışan kadınların mesleklerine olan katkısı sosyolojik, psikolojik, hukuksal ve mesleki açıdan irdelenecek.
Programın tamamı şöyle:
Vira Haber
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