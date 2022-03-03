Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 54,44'e yükseldi.

Şubatta yurtiçi ÜFE de yüzde 7,22 artarken yıllık bazda artış yüzde 105,01 oldu.

ŞUBATTA KİRA ARTIŞI YÜZDE 25,98

TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre gerçekleşen artış ise yüzde 25,98. Şubat ayındaki kira artış oranı için bu rakam baz alınacak.

Ocak ayında yıllık enflasyon TÜFE yüzde 48,69; ÜFE'de ise yüzde 93,53 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyonda 2021 Kasım ayından sonraki artış dikkat çekiyor.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 75,75 ile ulaştırma, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.