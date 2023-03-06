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  3. İTÜ ve TÜDAV'dan Çalıştay: "Denizcilik Sektörü Olası İstanbul Depremine Hazır Mı?"
İTÜ ve TÜDAV'dan Çalıştay: "Denizcilik Sektörü Olası İstanbul Depremine Hazır Mı?"

İTÜ ve TÜDAV'dan Çalıştay: "Denizcilik Sektörü Olası İstanbul Depremine Hazır Mı?"

İTÜ Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile TÜDAV 18 Mart 2023 tarihinde çalıştay düzenliyor.

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İTÜ Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile TÜDAV 18 Mart 2023 tarihinde çalıştay düzenliyor. 

İstanbul'un olası depremde denizcilik sektörünün hangi konularda çözüm olabileceğinin tartışılacağı çalıştay, İTÜ Denizcilik Fakültesi Suay Umut yerleşkesinde 18 Mart günü saat 13:30'da başlayacak.

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