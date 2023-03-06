Türk Denizcileri Antarktika Kıtasında Batimetrik Ölçüm Yaptı
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, 7'nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılarak, kıtada batimetrik ölçümler yaptı.
A+A-
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sefere katılan Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı personeli, Antarktika kıtasında geçici bilim üssünün kurulduğu Lystad Körfezi'nde batimetrik ölçümler gerçekleştirdi.
Antarktika Bilim Seferi'nde, "Deniz Harp Okulunun 250'nci Kuruluş Yıl Dönümü" logosu da sergilendi.
Bu haber toplam 105 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.