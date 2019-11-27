İTÜ’de Denizcilik Fakültesi Sektör Günleri yapıldı

İTÜ Denizcilik Fakültesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen Sektör Günleri’nin ikinci gün konuğu Deniz Trafik Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı - DT Baş Operatörü Kaptan Uğur Karabay, DTO Kaptan Deniz Tokdemir ve DTO Kaptan Selahattin Alan oldu.

VTS konseptinin düşünsel temelinin 1998 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi bünyesinde atıldığını ve 2003 yılında Türk Boğazları bölgesinde faaliyete geçtiğini belirten Karabay, VTS’in diğer meslek gruplarına göre daha yeni ve teknolojik yazılım ve donanım destekli bir denizcilik meslek grubu olduğunu söyledi.

Öncelik seyir emniyeti

Gemi trafik hizmetleri merkezleri, Seyir emniyeti için 7/24 sizlerin - sektörün hizmetinde ve Vhf’in ucundaki yardım elidir diye sözlerine başlayan Karabay, Gemi trafiğinin izlenmesinde ilk hedef seyir emniyetidir dedi. VTS çalışanlarının bir deniz çalışanı değil, deniz tecrübesi olan kara çalışanları olduğunu söyledi. VTS çalışanlarının bilgi, trafik organizasyonu ve seyir yardımı hizmeti verdiklerine işaret eden Karabay, denizcilere verilen talimatların ucu açık olmadığını ve bunun da durumsal farkındalığın önemini artırdığını dile getirdi. Bu işlevleriyle gemi trafik hizmetleri ortak aklın merkezi, tüm unsurların ana koordinatörü ve kumanda merkezidir. Karabay, bütün öğrencilerin Türk Boğazları ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni okuması ve öğrenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Görev başı eğitimde başarı şart!

Nasıl VTS operatörü olunabileceğini de anlatan Karabay, öncelikle başvuran adaylar istenen koşulları sağladıktan sonra teorik eğitim, simülasyon eğitimi ve görev başı eğitimi ile en az 4-6 aylık bir sürekli eğitim ve gelişim süreci sonunda başarılı olan aday operatörlerin mesleki sorumlu kadro verilerek göreve başladığını söyledi.

Karşılıklı verimli geçen bilgi paylaşımlarının ardından tüm gth merkezlerinin uygun planlama ile genç meslektaşlarımızın ziyaretlerine açık olduğu vurgusu ve karşılıklı iyi niyet temennileri ile seminer sonlandırıldı.

Vira Haber