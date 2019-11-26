Yang Ming’in Türkiye’den Avrupa’ya Direkt Servisleri Artıyor

Tayvan merkezli, sektörün önde gelen armatörlerinden Yang Ming, 2009 yılında Yang Ming ve Arkas ortaklığı ile kurulan Yang Ming Anadolu Gemi Acenteliği’nde yıllardır başarı ile devam ettirilen Uzakdoğu servislerini ve hizmet bağlantılarını, İstanbul ve İzmir’den de Kuzey Avrupa direkt servisi ile artırmayı hedefliyor.

Yang Ming hattının hali hazırda Mersin ve İskenderun limanlarından NEX – NORTH EUROPE EAST MED EXPRESS ile verdiği servis, 21 Ekim 2019 tarihinden itibaren yeni rotasyonu ile müşterilerine daha geniş bir ağda hizmet vermeye başladı.

İstanbul ve İzmir’den direkt NET- NORTH EUROPE –TURKEY EXPRESS servisi ile hizmet vermeye başlayan Yang Ming , Gemlik ve Samsun limanlarından da aktarmalı olarak taşıma yapıyor.





Servislerin rotasyonu ise şu şekilde:

NEX (North Europe East Med Express) servisi;

Iskenderun (Limak) – Mersin (MIP) – Haifa – Pire – Salerno – Felixstowe – Rotterdam – Hamburg -Antwerp – Pire – İskenderiye (Aict In El Dekheila) – Iskenderun (Limak) – Mersin (MIP)



NET (North Europe Turkey Express) servisi;

Istanbul (Kumport) – Istanbul (Gebze) – Izmir (Alsancak) – Izmir (Aliağa) – Felixstowe – Hamburg – Antwerp – Pire – Istanbul (Kumport)

Vira Haber