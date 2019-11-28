İTÜ'de geleneksel balık günü yapılacak

İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği ve İTÜ Denizcilik Fakültesi işbirliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Günü, bu sene 30 Kasım'da yine İTÜ Denizcilik Fakültesi Tuzla Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Organizasyonda 40, 50 ve 60 yıllık mezunlara anı madalyalarının takdim edilecek.

Vira Haber