MSC Cruises’dan engelli dostu turlar

Engelli veya hareket kısıtlılığı bulunan tüm yolcular için erişilebilir turlar toplam 20 destinasyonda gerçekleşecek. Turlar, Karayipler’de 11 limanda ve ayrıca 2019 Kış ve 2020 Yaz mevsimleri boyunca Akdeniz’de 9 limanda olacak.

Avrupa, Güney Amerika, Körfez ve Güney Afrika bölgesinin en büyük kruvaziyer gemi şirketi ve alanın pazar lideri olan MSC Cruises bugün, erişilebilir kara turları listesine 2019 kış sezonu için 5 yeni liman ve 2020 yaz sezonu için 3 yeni liman daha eklediğini duyurdu. Böylece erişilebilir turlarla Karayipler ve Akdeniz’de toplam 20 destinasyona ulaşıldı.

MSC Cruises, farklı engellere ya da hareket kısıtlılıklarına sahip olan veya uzun mesafeleri yürüyemeyen yada yürümek istemeyen gibi farklı nedenlere sahip her ziyaretçi için tüm ihtiyaçların karşılanabileceği geniş seçenekli liman turları sunmayı hedefledi.

Bu hedef, hareket kısıtlılığı veya engeli bulunan misafirler için kişiye özel programlanan liman turlarının kapsamını genişleten Erişilebilir Turlar Programı’nı sunmasının arkasındaki en önemli nedendir. Program, kısıtlı erişim nedeniyle yaşanan endişeleri ortadan kaldırarak, dünyanın en çok rağbet gören destinasyonlarını keşfetmek için benzersiz bir fırsat sunmaktadır.

Bu turlar ve seyahat programları, tüm misafirlerin her bir destinasyonu rahat bir şekilde keşfetmelerini sağlayacak şekilde, güvenliklerini ve erişebilirlik düzeylerini göz önünde bulundurarak oluşturulmuştur ve ayrıca;

• Tur rotaları, merdivenli etkinlik içermeyecek şekilde,

• Tekerlekli sandalye ile erişimin mümkün olacağı şekilde,

• Yalnızca kısa mesafenin mümkün olacağı,

• Zamanlamanın yavaş tempoda ilerleyeceği,

• Geniş kapılı lavabolara erişim sağlanacağı şekilde düzenlenmiştir.

Ayrıca küçük grup olmanın konforunda, deneyimli ve profesyonel tur rehberlerinin liderlik ettiği bu kapsamlı turlara aile üyeleri ve arkadaşlarda katılabilir.

MSC Cruises’in Liman Turları Departman Müdürü olan Jean-Pierre Joubert şu sözleri söyledi: “MSC Cruises kendisini; ziyaretçilerinin tüm zevklere hitap edecek ve limanda geçirdikleri her bir saniyeden memnun kalmalarını sağlayacak şekilde planlanmış olan liman turları sunmaya adamıştır. Daima ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmakta ve bu doğrultuda uluslararası erişebilirlik standartlarını karşılayarak muhtemel en iyi hizmeti sunmak için elimizden geleni yapmaktayız. Benzersiz olan bu programlarla ilk kez hem Karayipler’de hem de Akdeniz’de yer alan popüler seyahat bölgelerine erişilebilir turlar düzenliyoruz. Bu turlara katılan tüm ziyaretçilerimiz, her bir turun tadını çıkaracakları şekilde keyifli bir vakit geçirme fırsatı elde edecekler.

Vira Haber