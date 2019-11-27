Ordu’da 6 nokta sualtı parkur alanı ilan edildi

Ordu Sportif Turizm Kurulunun başvurusu, Ordu Valiliğinin onayı ile 6 nokta, turizm amaçlı sportif dalış noktası ilan edildi. Buna göre Perşembe ilçesinde; Aktaşlar mevkisi, Yason Burnu mevkisi, Dedeoğlu mevkisi, Hoynat Adası, Altınordu ilçesinde ise Bozukkale mevkisi, Ordu Liman mevkisi dalış noktası olarak açıklandı.

Vira Haber