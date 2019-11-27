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Moritanya’da Türk balıkçı gemisi battı

Moritanya’da Türk balıkçı gemisi battı

Atlas Okyanusu'nun Moritanya açıklarında Türk balıkçı gemisi 'İlhan Yılmaz 5' adlı gemi battı. Gemi mürettebatının kurtarıldığı bildirildi.

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Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında bulunan İlhan Yılmaz’a ait balıkçı gemisi battı. Mürettebat, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan mürettebat, batan geminin görüntülerini paylaştı.

Vira Haber

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