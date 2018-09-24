“İyi bir personel müdürü nasıl olmalıdır?”

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) meclis salonunda 21 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen söyleşiye DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bamyacı, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş ve firmaların personel müdürleri katıldı.

Konuşmacı kadrosunu; Kaptan Behzat Esinduy, Kaptan Deniz Atıcı ve Kaptan Zekai Öz’ün oluşturduğu söyleşinin moderatörlüğünü Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Müdürü ve İnsan Kaynakları Danışmanı Tibet Özay üstlendi.

Açılış konuşmasından önce söz alan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, Babası Turgut Kocabaş Beyefendinin vefatından dolayı taziyelerini eksik etmeyen sektör paydaşlarına teşekkürlerini iletti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır işveren olarak en büyük faturayı personel hatalarından dolayı ödediklerini ifade ederek şunları söyledi: “İşletmelerde en önemli birim insan kaynaklarıdır. Denizcilik sektöründe bu büyük önem arz ediyor çünkü gemiler hala insanlarla yönetiliyor. Robotlar ve yapay zeka çıkana kadar bu böyle devam edecek. Denizciliğe insan kaynağı girişi ve gemiye gönderileceklerin seçimi özen gösterilmesi ve formasyon gereken bir iştir. İnsan kaynaklarının önemsenmeyişinin faturası ödeniyor.”

Bu ortamların iyiyi arayış adına sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Meclis Başkanı Çakır,” Yanlış insanlar denizcilikten ayrılana kadar sektöre zarar veriyor. Personel müdürlerinin liyakatli, yeterli, ehliyetli, tecrübeli ve aidiyet duygusuna sahip insanları kazandırmaları gerekiyor.” dedi.

Organizasyonda söz alan Kaptan Deniz Atıcı, denizcilik işletmelerinde personel departmanlarının çok özel bir yere sahip olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti: “Personel müdürünün işletme sahiplerine olması gerekenden daha yakın ve iç içe hatta şirketin ortağı olacak kadar işin içerisinde olduğu yapıların çok daha parlak işler yapabildiğini gördüm… Personel müdürünü Süpermen olarak görmemek lazım. O da piyasa şartlarına tabi”. Personel müdürünün kendini geliştirmesi için farklı disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olması gerektiğine de değinen Atıcı, alışkanlıklarla ve bir öncekilerden görülenlerle yapılabileceklerin sınırlı kaldığını da vurguladı.

Eğitimin önemine dikkat çeken Kaptan Behzat Esinduy ise, “Her şeyden önce personel konusunun dünya denizciliğinin en önemli konusu olduğunu kabul etmemiz lazım. Personel müdürü 24 saat iş başında olan bir insandır. Personel müdürü, insan psikolojisinden anlamazsa seçeceği personelle konuştuğu zaman onu anlamıyorsa yani bir kök eğitimi yoksa sıkı çalışma sistemi içerisinde kendini geliştirme imkanı yoktur. İşletmenin ve armatörün desteği olmadan personel müdürü kendini geliştiremez.” dedi.

Diğer bir konuşmacı Kaptan Zekai Öz, firmaların çekirdek kadro oluşturmasında ve gemiadamı üretiminde ücret politikasının önemini vurguladı. Personelin şirkette ne kadar para alacağını ve terfi edip edemeyeceğini bilmesi gerektiğine dikkat çeken Öz, personelin o şirkete güvenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli de KOSDER’i tebrik ederek,”Aidiyet duygusunu öncelikle armatöre anlatmak lazım. İnsan kaynaklarıyla ilgili öğretileri ve eğitimleri öncelikle armatörlere vermeliyiz. Piramitin en tepesinden aşağı doğru iner bu mesele. Önce biz armatörü eğitmeliyiz. Bu koltuklarda aslında önce onlar olmalı. İnsan idaresinin ne olduğunu, gemide çalışan insanın nasıl bir halet-i ruhiye sahip olduğunu, bir insan olarak hangi etkenlerden farklı farklı etkilendiğini, empati yapmasını öğretmemiz ve anlatmamız lazım. Eğer armatör bu bilince ulaşabilirse o zaman insan kaynakları sorumlularımızın da işleri çok daha kolay olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Kapanış konuşması için kürsüye çıkan Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bamyacı,” Çok güzel konulara değinildi ve tecrübeler paylaşıldı. Güverte ve makine ile ilgili içerik geliştirmesinde çok fazla sıkıntı yok yani bunlar zaten IMO kurallarına göre belirlenmiş ama deniz işletmeciliği ile ilgili bir sıkıntı var. Bu konuda dört başı mamur yazılmış çağdaş denizcilik eğitim materyalleri ile desteklenmiş kitap yok. Böyle bir kitap yazımını sektörün de desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce insan kaynaklarıyla ilgili bir çalışma yapalım diyoruz. Öncelikle hangi kriterle bir seçim yapacağız...Bunun için çeşitli matematik programlama teknikleri var. Kriter ve aday sayısı arttıkça kriterlerin ağırlıklarını belirlemek, adayları bu ağırlıklarla eşleştirmek bilgisayar desteği olmadan biraz zor oluyor.” dedi.

Sorunların çözümü adına öneride bulunun Bamyacı sözlerini şöyle sürdürdü:” Personel yöneticileri ve bu işe kafa yoran arkadaşlarımız firma sahipleri de olabilir bu işin içerisinde. Biz her şeyden önce bu kriterleri belirleyelim. Sonra temel kriterler halinde gruplandıralım ve bunların alt kriterlerini de oluşturalım. Bu kriterleri şirket sahiplerine, personel müdürlerine ve personele göstererek bir değerlendirme yapmalarını sağlayalım. Ön deneme çalışmasından sonra kriterleri ağırlıklandıralım. Kaptan, Baş Mühendis, 2. Kaptan ve hatta karada personel seçerken hangi kriterler kullanılacak bunun bilimsel çalışmasını yapalım.”

Bamyacı, eğitimde önemli konulardan bir tanesinin de vaka; örnek olay olduğunu ve örnek olayları çözerken öğrenciyi tanıma imkanının ortaya çıktığını söyledi.

Kapanış konuşmasının ardından konuşmacılara plaketlerinin takdimiyle toplantı sona erdi.

Vira Haber