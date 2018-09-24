Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi’nde

Geçtiğimiz Cuma günü KEGM Beylerbeyi Genel Müdürlük Yerleşkesinde dualar eşliğinde kurban kesilerek yeni Genel Müdürlük yerleşkesinin hayırlı olması temennilerinde bulunuldu.

Daha sonra uzun ömrü ve kalıcılığı temsil eden zeytin fidanları yeni genel müdürlük bahçesine dikildi. Deniz kenarında düzenlenen alanda tüm personele kavurma ve pilav ikramının da yapıldığı törende tüm personelin mesai saatleri dışında da bu yerleşkeden sosyal olarak yararlanabileceği, piknik yapabileceği, aileleriyle beraber Yerleşkeyi kullanabilecekleri anlatıldı.

KEGM’de Yeniden Yapılanma

Son dönemde yeniden yapılanma içerisine giren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde özellikle kurumsallaşma anlamında önemli çalışmalar yürütülüyor.

Akdeniz ve Karadeniz sahillerinde KIYEM hızlı tahlisiye botlarının konumlandırılması ile deniz kazalarında can kurtarmaya yönelik hızlı müdahale imkanları geliştirilirken, kurum içerisinde de hızlı müdahale imkanlarını arttırmaya yönelik yeniden düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda kurumun teşkilat şemasında değişikliklere gidilerek kurum organlarının daha hızlı ve işlevsel çalışmaları sağlandı.

Daha önce kirada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beylerbeyinde Deniz Eğitim Komutanlığı’na ait sosyal tesislerin tahsis edilmesiyle kalıcı bir Genel Müdürlük yerleşkesine sahip oldu.

Emniyete yönelik hizmetlerde uzman kuruluş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İlgili Kuruluşu olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün amacı; denizlerimizde ve karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri ile kılavuzluk, römorkörcülük hizmetleri yapmak ve bunlarla ilgili cihaz ve tesisleri kurmak, işletmek, can, mal ve gemi kurtarmak, yardım, çeki, batık çıkarmak ve bunlarla ilgili römorkörcülük ve dalgıçlık hizmetlerini yürütmek, emniyetli seyre yönelik kurulmuş ve kurulacak olan sahil telsiz istasyonları, Otomatik Tanımlama Sistemi, dGPS ve benzeri sistemlerle ilgili her türlü yatırımı yapmak ve işleterek seyir emniyetini artırmak olarak belirlenmiş.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, faaliyetlerini 3 adedinde otorite olmak üzere 7 temel alanda sürdürüyor. Bunlar, Belirlenen Saha İçerisinde Tekel Olmak Üzere Tüm Denizlerde Gemi Kurtarma, Tahlisiye (Can Kurtarma),Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Otoritesi, Fenerler Otoritesi, Deniz Haberleşmede Hesaplaşma Otoritesi Ve Navteks Yayın Koordinatörlüğü ve bunların yanında en önemlisi Türk Boğazları bölgesinde ve İstanbul, Çanakkale ve İzmir Limanlarında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini vermek olarak sıralanıyor.

Türk Boğazları’nın Emniyeti Sağlanıyor

Kurum özellikle deneyimin ve insan unsuru niteliğinin ön planda olduğu kılavuzluk ve gemi trafik hizmetlerini Türk Boğazları bölgesinde veriyor. Türkiye’nin egemen devlet olarak Türk Boğazları bölgesinde emniyeti artıracak her türlü ilave önlemi dünya denizciliğine uygun olarak yerine getirirken stratejik açıdan büyük önem taşıyan bir işlevi de taşıyor. İstanbul boğazından günde 110 gemi geçerken bu gemilerin yüzde onunda deniz emniyetini ve deniz çevresini riske atan bir olay meydana geliyor; ancak bu olayların kazaya dönüşmeden Kıyı Emniyeti’ne bağlı çalışan Kılavuz Kaptanlar, Gemi Trafik Operatörleri ve Römorkör Kaptanları tarafından özverili çalışmayla ve eşgüdüm içerisinde önlendiği ifade ediliyor.

170 Kılavuz Kaptan, 24 Römorkör, 7x24 Hizmet

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kılavuz Kaptan sayısı 2017 yılında 130 iken, bu gün itibarıyla staj süreci devam edenlerle birlikte bu sayı 170’e yükselmiş durumda.

Römorkör sayısı olarak ise ikisi inşa halinde olmak üzere toplam 24 römorköre sahip olan kurumda diğer yüzer deniz araçları ile toplam deniz aracı sayısı 90’a yükseliyor.

Bu hizmetlerde görev alan 400’ü lisans düzeyinde eğitim almış ve Uzak Yol yeterliğine sahip olmak üzere 2400 kişilik denizcilik ekibi 7 gün 24 saat esasına göre çalışmakta.

Kılavuz kaptanlar meslek içi eğitimlerini her iki yılda bir aldıkları tazeleme eğitimleri ile en üst düzeyde tutarken Genel Müdürlük, bu deneyimi dünya standartlarının üzerine çıkarmak amacıyla kılavuz kaptanları Paris’te bulunan Port Revel’de İnsanlı Model Simülasyon Eğitimi’ne de gönderiyor.

Kurum ayrıca ulusal GTH projesi yürütüyor ve uluslararası alanda da GTH sistemlerinin işletilmesi ile ilgili olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bu alanda dünya otoritesi olan IALA’da da etkin görevler almış ve halen Konsey üyeliğini yürütmekte.

Vira Haber