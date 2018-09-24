İzmir Körfezi'ne iki arabalı vapur daha!

İzmir Körfezi'ne İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz ulaşımını güçlendirmek ve karayolundaki yoğunluğu azaltmak amacıyla iki arabalı yolcu gemisi takviye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, körfez ulaşımına güç katacak 2 adet arabalı yolcu gemisi için başlattığı ihale süreci devam ediyor. Yaklaşık maliyet tespiti için verilen süre geçtiğimiz ay sonunda tamamlandı. Tekliflerin değerlendirilmesi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından İzmir'in deniz filosuna son teknolojiyle donatılmış iki yeni gemi daha katılacak.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERLE KONFORLU YOLCULUK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin filosuna katacağı yeni arabalı yolcu gemileri, üstün özellikleriyle deniz ulaşımında yakalanan hız ve konforun devamını sağlayacak. Yeni alınacak gemiler 51 araç, 10 bisiklet, 10 motosiklet ve 300 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Son teknolojik gelişmelere uyumlu dizel elektrik sisteme sahip feribotlar, daha çevreci olacak ve elektrik gücü ile hareket edecek. Yüksek manevra yeteneğine sahip pervane sistemleri ile donatılacak ve seyir hızları saatte 12 knot olacak. Kapalı yolcu salonundaki geniş camlar, yolculara panoramik bir körfez manzarası sunacak. Tam elektronik kontrol sistemi ile yönetilen gemilerde TV yayınları ve kablosuz internet, soğuk–sıcak içeceklerin ve snack yiyeceklerin satıldığı otomatik satış büfeleri, birbirinden bağımsız evcil hayvan kafesleri, bebek bakım masası, engellilere özel tuvalet, görme engelliler için Braille alfabesiyle yazılmış uyarı ve yönlendirme işaretleri, araç güvertesinde fiziksel engelli vatandaşların araçları için özel park yerleri, geminin sancak ve iskele taraflarında araç güvertesi ile yolcu güvertesi arasında erişimi sağlayan 2 adet engelli asansörü ve 2 – 5 yaş arası çocuklar için çocuk oyun alanı bulunacak.

Vira Haber