İzlanda'ya mavi balina avı suçlaması

Mavi balinalar soyları tükenmekte olan nadir hayvanlardan. Hayvan hakları savunucuları, ihraç edilmek üzere kesilen mavi balinanın görüntülerini paylaştı.

Uzmanlar, fotoğrafların 1978'den bu yana kasten öldürülmeyen genç bir mavi balinaya ait olduğunu teyit etti.

Balina avcısı şirket ise, avladıkları canlının mavi ve oluklu balina (fin balinası) kırması olduğunu söylüyor.

Balinanın cinsinin tespit edilebilmesi için DNA testi yapılması gerekecek ve avın İzlanda yasalarıyla uyumlu olup olmadığı ortaya çıkacak.

Vira Haber