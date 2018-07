Rize’de liman alanına futbol sahası

Rize'de yıkılan Ekrem Orhon Futbol Sahası’nın yerine yapılacak yeni amatör futbol sahasının 28 Temmuz 2018 tarihinde ihale edileceği açıklanmıştı. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Riport Yönetim Kurulu Başkanı Asım Çillioğlu, yapılması planlanan futbol sahasının liman genişleme sahasına yapılmak istendiğini bunun şehrin; lojistik, istihdam, ihracat, üretim, ekonomik, sosyal, ticari, mimari açıdan geleceğine büyük bir ihanet olduğunu açıkladı.

Çillioğlu, Ovit tünelinin açılmasıyla ticaretin hareketlenmesini beklediklerini bununla beraberde limanın hareketleneceği ve büyümesi gerektiğini ifade ederek “Tüm bu artı yatırımlara rağmen Türkiye Cumhuriyetinin Rizeli ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da rağmen liman genişleme alanında yapılması planlanan futbol sahasına anlam veremiyoruz. Yıllardır istihdam artırıcı proje üretemeyen Rize’de Rize ve bölge için ‘İnvest Turkey’ onaylı dev proje ürettik. Tüm bunlara rağmen ‘Rize Organik Serbest Bölge Projesi’ istihdam, üretim ihracat planlayan proje top sahasına kurban ediliyor. Proje kapsamında Rize ilinde yapılacak organik üretimleri il ve yurt dışına göndermeyi planlıyoruz.” dedi.

Rize'nin kentleşme de geçmişten bugüne kadar çok ciddi sorunlar yaşadığını kaydeden Çillioğlu, “Rize il merkezinin dar bir alanda kurulduğu yıllarda dönemin belediye başkanları yerel yöneticileri bu şehrin dağa değil, denize doğru büyüyebileceğini ön görerek denizi doldurdular. O zaman ki imkanlarla yöneticiler şehir merkezindeki Çaykur’u şehrin en uç noktasında bulunan yere Çaykur genel müdürlük binasının yapılmasının uygun olacağı kararını verdiler. Her hizmeti tam merkezde vermeye kalkarsak şehri trafik ve insanlarla boğarız. Bunu o gün düşünebilenlerin aksine ardından gelen belediye başkanları ve yerel yönetimler 3-5 kat verilen kat yükseklerini 7-9 kata çıkararak şehrin içindeki park alanlarını yok ettiler. Bu şehrin bir beton şehri olmasına izin verdiler" diye konuştu.

‘BU HANGİ AKLA HİZMETTİR‘

Sahilde yapılması planlanan futbol sahası projesinin limanın genişleme alanında yapılacağı için karşı çıktıklarına aktaran Çillioğlu, şöyle dedi:

“İlimizin geleceği düşünülmeyerek hareket ediliyor. Beş yıldır başka alternatif üretilmeyen futbol sahası her yerde yapılabilir. Bu şehrin ekonomisi turizmi ve sanayisi için en önemli argümanlardan biri limandır. Mevcut limanın İyidere lojistik endüstriyel gelişme merkezi yapılana kadar gelecek yıllarda ilimize yeterli gelmeyeceği aşikardır. Batı emperyal güçler ile birlikte yurt içindeki işbirlikçilerin baskıları, ekonomiyi maniple çalışmalarına rağmen ülkemizin acilen üretim ve ihracat aşamasına geçmesi için limanın kısa sürede genişlemesi gerekmektedir. Daha işlevli hale getirilmesi gerekiyor. Bu günlerde aksine limanın genişleme alanında yapılacak futbol sahasını konuşuyoruz. Bu hangi akla hizmettir. Liman işletici firma olarak liman genişleme sahasına top sahası yapılmasının iptali için mahkemeye başvurmuştuk. Mahkeme; sadece top sahasının liman sahasında yapımını değil, top sahası ile birlikte mavi şehir denen deniz dolgu projenin bütünün yapımını da iptal etti. Gerekçe olarak ta top sahasının her yere yapılabileceği ama limanın her yerde yapılamayacağı olarak belirtildi. Ülke ekonomisi için kamu mallarına sahip çıkmak için iptal etti. Ama şimdi gelinen noktada 28 Temmuz 2018 tarihinde ihale edileceği açıklandı. Yanlıştan dönülmesi için biz konun takipçisi olacağız”

Vira Haber