İzmir Açıklarında 111 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Karaburun, Seferihisar, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 111 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler, Seferihisar, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 83 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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Etiketler : izmir, göçmen, sahil güvenlik komutanlığı
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