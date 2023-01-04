Çin'in Üçüncü Uçak Gemisi Testlere Başlıyor

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ülkenin en ileri teknoloji uçak gemisi, bu yıl içinde seyir performans testleri için denize açılacak.

Geminin Komutan Yardımcısı Çien Şumin, bugün paylaştığı video mesajda, "yeni yılda deniz testleri ile ilgili çalışmaların yürütüleceğini" belirtti.

Çin'in güney eyaletlerinden Fucien'in adını taşıyan gemi, 17 Haziran 2022'de Şanghay'daki Ciangnan Tersanesi'nde suya indirilmişti.

Gemi yapımının tamamlanmasının ardından teçhizatlarının kurulumu yapılmış, ardından Eylül 2022'de demirleme testleri başlatılmıştı.

Demirleme testlerinde geminin hareket sisteminden mekanik donanımlarına kadar tüm sistemlerinin birlikte ve ayrı ayrı nasıl çalıştığı değerlendiriliyor.

"Tip 003" sınıfı 80 bin tonluk savaş gemisinde, Elektromanyetik Uçak Kalkış Sistemi (EMALS) adı verilen ileri teknoloji fırlatma rampası bulunuyor.

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan üçüncü uçak gemisi olan Fucien, hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliği taşıyor.

Kuzeydoğu eyaleti Liaoning'in adını taşıyan Çin'in ilk uçak gemisi, 1998'de Ukrayna'dan alınan Varyag uçak gemisinin iskeleti üzerine inşa edilmiş ve 2012'de hizmete girmişti.

Bir başka Kuzeydoğu eyaletinin adını taşıyan Şandong uçak gemisi ise Liaoning'in tasarımı kopya edilerek Çin'de üretilmiş ve 2017'de hizmete alınmıştı.

Gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip bulunan Çin, 2035 yılına kadar en az 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı planlıyor.