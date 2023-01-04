İLKFER GRUP duyurdu! Vecom Su Tedavi Programı yenilendi
İLKFER GRUP, 2022 başında yenilenen Vecom Su Tedavi Programı’nı yazılıma taşıdığını ve kullanımı için bir eğitim semineri düzenleneceğini duyurdu.
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İLKFER GRUP Vecom Su Tedavi Programı 2022 başında yenilenmişti. Bu sene başından itibaren de bu programı, bir yazılıma taşıdığını paylaştı.
Vecom Su Tedavi Programı sayesinde günlük olarak gemilerdeki su sistemi yakından takip edilerek neticelerine anlık olarak müdahale etme imkanı olacak. İLKER GRUP tarafından yapılan açıklamaya göre, ocak ayı içerisinde yazılım programı için eğitim semineri gerçekleştirilecek.
Seminer katılım bildirimleri için gizem@uniservice.com.tr adresinden iletişime geçiniz.
Vira Haber
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