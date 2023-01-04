İtalya, Akdeniz'de Düzensiz Göçmenleri Kurtaran STK Gemilerine Yeni Kurallar Getirdi

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri ve Başbakan Giorgia Meloni, STK gemilerine karşı 28 Aralık'taki Bakanlar Kurulu toplantısında alınan ve 2 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Meloni, uluslararası sulara çıkış izni olmayan veya bu izni ihlal ettiği tespit edilen düzensiz göçmenleri kurtaran STK gemilerinin ilk seferinde iki ay, ikinci seferinde ise müsadere sonuçlanana kadar el konulacağını bildirdi.

"İnsan kaçakçılarına servis araçlığı yapmaya yeter. Kuralları sistematik olarak ihlal edenleri İtalya'nın görmezlikten gelmesi artık bitti." ifadelerini kullanan Meloni, yapmak istediklerinin sadece uluslararası hukuk kurallarını uygulamak olduğunu, "hiçbir uluslararası hukuk kuralının Akdeniz'de veya herhangi bir denizde insanları bir ülkeden diğer bir ülkeye taşımak için servis aracı gibi sefer yapmasını öngörmediğini" vurguladı.

Düzensiz göçmenlerin denizde kurtarılmalarına ilişkin hukuk kurallarının çok açık olduğunu, denizde düzensiz göçmenlerin bir tekneden kurtarılması sonrasında güvenli bir yere götürülmesi gerektiğini aktaran Meloni, STK'lara atfen" Gemi dolana kadar denizden göçmenleri kurtarmaya devam edemezsiniz." ifadelerine yer verdi. Meloni, şunları kaydetti:

"Bazı gemilerin Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler ile kayıtlı oldukları şey arasında tutarlılık olmalı. Göçmenleri kurtarmak için gidip gelen ticari gemiler oldukça sarsıcı bir şey. Ayrıca gemide kimlerin olduğunun taranmasına, kurtarma mekanizmaları hakkında net bilgilere ihtiyacımız var. Uluslararası hukuka saygı duymamızı sağlayan katı kurallar gerekiyor."

Meloni, kurallara uymamaları halinde STK gemilerinin kaptanlarına 50 bin avroya kadar para cezasını da içeren kararnamenin aynı zamanda "milyarlarca avroluk kazanç elde eden, vicdansız insan kaçakçıları tarafından kullanılan göçmenlere saygı için de çıkarıldığını" savundu.

İtalya'ya 2022 yılında deniz yoluyla 100 binin üzerinde düzensiz göçmen geldi.