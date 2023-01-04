İMEAK DTO'ya Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Tamer Kıran, Oda Merkezinde gerçekleşen ziyaretlerin ilkinde, TBMM Komisyon Başkanı Altunyaldız’ı ağırladı. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altunyaldız, “Tamer Kıran Başkanımız Türkiye’nin küresel kıyaslamalara göre 15. sıraya kadar geliştiğini ifade etti. Bu gelişmeden son derece memnun oldum. İnşallah önümüzdeki dönemde de istikrarla büyümeye ve beraber çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ardından DEİK Başkanı Nail Olpak'ın ziyareti gerçekleşti. Ziyarete, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Can Bozkurt, İsmail Görgün ve Orhan Gülcek katıldı.

Tamer Kıran, her iki konuğuna İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 40.yılına özel bastırılan hatıra paraları takdim etti.

Vira Haber