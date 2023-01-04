MSC Grubu’na İki Kategoride Hizmet İhracat Şampiyonluğu

Türkiye'nin en büyük transit limanı Asyaport “Liman İşletmeciliği Hizmetleri” kategorisinde; genel limanlar arasında 3., deniz limanları arasında ise 1. sırada yerini aldı. Asyaport, bundan önceki 3 yılın hizmet ihracatı şampiyonlarında yine deniz limanları arasında birinciliğe adını yazdırmıştı.

Dünya çapında 260’tan fazla rotada 730 gemi ile hizmet veren dünyanın en büyük taşımacılık ve lojistik şirketi MSC ise, 2021 yılında Türkiye’nin ticaretine yaptığı katkılarla “Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri” kategorisinde ikinciliğin sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl da aynı kategoride ödüle layık görülen MSC, her yıl bu konumunu daha da güçlendiriyor.

MSC ve Asyaport üst üste aldığı ihracat ödülleri ile Türkiye’ye olan güvenini ve desteğini ortaya koyuyor.