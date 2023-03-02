İzmir Açıklarında 15 Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Seferihisar ilçesi açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Etiketler : izmir, göçmen, sahil güvenlik komutanlığı
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