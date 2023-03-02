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Kopenhag'da "Küçük Deniz Kızı" Heykelinin Bulunduğu Kaya Rus Bayrağı Renklerine Boyandı

Kopenhag'da "Küçük Deniz Kızı" Heykelinin Bulunduğu Kaya Rus Bayrağı Renklerine Boyandı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın simgesi olan "Küçük Deniz Kızı" heykelinin üzerinde bulunduğu kaya Rus bayrağı renklerine boyandı.

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Yerel basın, 1,65 metre yüksekliğindeki ünlü heykelin üzerinde oturduğu büyük taşın beyaz, mavi ve kırmızı şeritler halinde boyandığını bildirdi.

Kayanın kim tarafından ne zaman boyandığı henüz bilinmiyor.

Danimarkalı öykücü Hans Christian Andersen'ın anısına yapılan heykel, ismini Andersen'in "Küçük Deniz Kızı" hikayesinden alıyor.

Heykelin daha önce de saldırıların hedefi olduğu biliniyor.

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