İzmir Açıklarında 20 Göçmen Yakalandı
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik Botu (TCSG-74), tarafından durdurularak yakalanan 20 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Etiketler : izmir, göçmen, sahil güvenlik komutanlığı
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