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İzmir Açıklarında 20 Göçmen Yakalandı

İzmir Açıklarında 20 Göçmen Yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu (TCSG-74), tarafından durdurularak yakalanan 20 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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