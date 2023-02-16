Transfighter Gemisi Bir Kez Daha Yardım Malzemesi Götürmek İçin Yola Çıkacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il için yarın Anadolu Port İstanbul Limanı'ndan insani yardım, yaşam konteyneri ve mobil tuvalet yüklü tırlar deniz yoluyla sevk e
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Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koordinasyonumuzda, 17 Şubat günü Anadolu Port İstanbul Limanı'ndan yüklenecek Transfighter gemisi ile özellikle insani yardım, yaşam konteyneri ve mobil tuvalet yüklü tırlar deniz yoluyla deprem bölgesine sevk edilecektir. Tuzla Bölge Liman Başkanlığımız ile iletişime geçebilirsiniz."
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Etiketler : Transfighter, deprem bölgesi, yardım, anadolu port
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