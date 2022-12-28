İzmir Açıklarında 49 Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızasıyla sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki 49 düzensizi göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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Etiketler : izmir, göçmen, sahil güvenlik komutanlığı
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