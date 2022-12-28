Sinop'ta Kötü Hava Koşulları Deniz Ulaşımını ve Balıkçılığı Olumsuz Etkiledi
Sinop'ta şiddetli rüzgar nedeniyle gemiler doğal limana sığınırken, balıkçılar denize açılamadı.
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Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yol almakta güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına sığındı.
Kötü hava koşulları nedeniyle yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan 15 gemi, demirleyerek beklemeye başladı.
Kentte, meteorolojik uyarıların ardından balıkçılar da denize açılmadı.
Sinop Valiliği de açıklamasında, kötü hava koşulları nedeniyle dikkatli olunması uyarısında bulundu.
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Etiketler : sinop, balıkçı teknesi, fırtına
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