Ares, ULAQ SİDA Tedariki İçin Sözleşme İmzalandı

Ares Tersanesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada ULAQ İDA’nın ASuW (Su üstü harbi) ve ASW (denizaltı harbi) modellerini kapsayan bir anlaşma yapıldığı açıklandı. Anlaşma kapsamında ULAQ İDA’nın SUH (Su üstü harbi) ve DSH (Denizaltı Savunma Harbi) modellerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesi bekleniyor.

ULAQ SİDA için yeni konfigürasyon!

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ULAQ SİDA’nın yeni konfigürasyonunu Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımla duyurdu. Daha önce DIMDEX 2021 gibi fuarlarda sergilenen yeni konfigürasyon, arkada YALMAN silah sistemi ve önde 12.7 mm UKSS taşımaktaydı.

Paylaşılan videoda arka bölmenin YALMAN silah sistemi dışında DSH Roketi lançeri, 3’lü hafif torpido lançeri ve çekili sonar da taşıyabileceği göze çarpmaktaydı. Çekili sonar, daldırma sonarı, teleskopik sonar gibi farklı tipteki sonarları taşıma kabiliyetiyle yeni konfigürasyonun DSH için oldukça kapsamlı seçenekler sunacağı değerlendirilebilir.

İlk üretilen konfigürasyona göre daha modüler yapıdaki konfigürasyonda aynı zamanda yerli dizel motora vurgu yapılması dikkat çekiyor. Bilindiği üzere ARES Tersanesi ve TÜMOSAN’ın, ULAQ SİDA’larda yerli marin dizel motor kullanımı üzerine işbirliği yapacağı açıklanmıştı. Yeni konfigürasyon toplamda %90’a yakın bir yerlilik oranına sahip olacak.

Kaynak: Defence Turk